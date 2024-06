Mercato PSG : Enrique a tranché entre Doué et Akliouche

En quête de renforts offensifs sur ce mercato estival, le PSG piste Maghnes Akliouche et Désiré. Mais Luis Enrique a une préférence entre le prodige de l’AS Monaco et celui du Stade Rennais.

Le PSG a rencontré les entourages de Maghnes Akliouche et Désiré Doué

Pour se renforcer après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne lésinera pas sur les moyens lors de ce mercato estival. Si des noms ronflants sont régulièrement cités, les dirigeants du PSG veulent surtout continuer d’attirer des pépites, notamment en Ligue 1. D’après les informations de Sports Zone, le jeune monégasque Maghnes Akliouche est de ce fait devenu une priorité de Luis Campos.

🚨 Luis Campos a récemment rencontré l'entourage de Maghnes Akliouche ! 🇫🇷🇩🇿💫



Le PSG est intéressé par le joueur et a reçu de bons retours sur sa mentalité. ❤️💙



Monaco, de son côté, souhaite le prolonger et le garder au moins une année supplémentaire. @SportsZone__ pic.twitter.com/YRdmNv7iFD — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) June 3, 2024

Le média sportif rapporte que « Luis Campos a rencontré l’entourage de Maghnes Akliouche il y a quelques jours. Le PSG est intéressé par le joueur et a apprécié les échos sur sa mentalité. Monaco veut le prolonger et le conserver au moins un an de plus. » Estimé à 40 millions d’euros, l’international espoir français pourrait donc être l’un des gros tubes de l’été.

Toujours selon la même source, le conseiller football du PSG aurait d’ores et déjà rencontré l’entourage de Maghnes Akliouche, dont le contrat sur le Rocher expire en juin 2026. Déterminé à s’offrir un crack pour faire oublier Kylian Mbappé, le club de la capitale vise également une autre pépite de Ligue 1. En effet, pour renforcer son secteur offensif la saison offensive la saison prochaine, le PSG apprécierait le profil de Désiré Doué.

À en croire le journal régional Ouest-France, le petit génie du Stade Rennais devrait faire ses valises cet été pour rejoindre un club plus huppé puisqu’en dehors du Paris SG, Manchester United et Arsenal seraient aussi sur les rangs pour obtenir sa signature. De son côté, l’entraîneur parisien aurait d’ores et déjà fait son choix entre les deux cracks français.

Luis Enrique préfère voir débarquer Désiré Doué cet été

À l’instar de Maghnes Akliouche, le clan Désiré Doué aurait également rencontré Luis Campos pour évoquer un transfert au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2026, le protégé de Julien Stéphan possède un bon de sortie et sa direction espère empocher plus de 40 millions d’euros pour son transfert.

🚨🚨 Désiré Doué 🇫🇷 est bel et bien courtisé par le PSG mais également par de nombreux clubs européens. 🔎✅



Rennes sait qu’il ne pourra pas lutter pour le garder. ❌



Le prix du joueur dépendra de la concurrence et pourrait varier au minimum entre 40 et 50M€.💰(Ouest France) pic.twitter.com/f8wCrbhftB — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) May 21, 2024

D’après Sports Zone, le conseiller football et l’entraîneur espagnol ne regarde pas dans la même direction sur ces deux dossiers. Le portail francilien explique que Luis Enrique aimerait voir débarquer Désiré Doué, là où Luis Campos pense que Maghnes Akliouche est le choix idéal pour faire oublier Kylian Mbappé. Mais à l’heure actuelle, la piste Doué semble la plus accessible puisque le Stade Rennais est vendeur.