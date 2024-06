Mercato : Neil El Aynaoui intéresse un club de Ligue 1

Neil El Aynaoui pourrait être l’un des départs enregistrés lors de ce mercato au RC Lens. Le jeune milieu de terrain marocain est dans le viseur d’un club de Ligue 1, niveau Ligue des Champions.

RC Lens : La rapide adaptation de Neil El Aynaoui

Neil El Aynaoui, sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2027, s’est imposé comme un élément clé du dispositif de Franck Haise. Sa capacité à s’adapter rapidement au collectif et à devenir un titulaire indiscutable témoigne de son talent et de sa maturité sur le terrain. Né au Maroc, El Aynaoui a su se faire un nom en France grâce à ses performances remarquables.

Sa vision du jeu, sa technique et sa polyvalence font de lui un joueur complet, capable d’évoluer à différents postes au milieu de terrain. Sa récente blessure, une rupture partielle d’un ligament du genou gauche, n’a pas ébranlé la confiance que lui portent les recruteurs d’un club de Ligue 1 qualifié pour la Ligue des Champions.

L’AS Monaco lorgne sur Neil El Aynaoui

L’AS Monaco, toujours à l’affût de talents capables de renforcer son effectif, a jeté son dévolu sur le jeune et prometteur Neil El Aynaoui. Le milieu de terrain du RC Lens, âgé de 23 ans, a attiré l’attention de plusieurs clubs, notamment en Angleterre, mais c’est l’intérêt monégasque qui fait le plus parler. Selon Mohamed Toubache-Ter, insider bien informé du monde du football, l’AS Monaco serait prêt à s’engouffrer dans la brèche ouverte par Joseph Oughourlian, président du RC Lens, qui a laissé entendre que des ventes seraient nécessaires pour rétablir l’équilibre financier du club.

Ses qualités correspondent parfaitement au style de jeu prôné par l’AS Monaco, qui cherche à allier jeunesse et expérience pour bâtir une équipe compétitive sur la scène nationale et européenne. L’AS Monaco, connu pour son flair dans le recrutement de jeunes talents, voit en El Aynaoui un investissement pour l’avenir. La perspective de jouer dans un club ambitieux comme Monaco, régulièrement en lice pour les places européennes et connu pour développer des joueurs avant de les vendre à des prix élevés, pourrait séduire le jeune marocain.

Oughourlian prêt à bloquer le départ de sa pépite ?

L’avenir de Neil El Aynaoui est au centre des attentions. L’intérêt de l’AS Monaco confirme le potentiel du joueur, et le mercato estival pourrait bien être le théâtre d’un des transferts les plus intéressants de la saison en Ligue 1. Cependant, il semblerait que le président lensois ne soit pas enclin à laisser partir le jeune marocain lors du prochain mercato estival, souhaitant plutôt s’appuyer sur la jeune génération pour construire l’avenir.

El Aynaoui a rejoint Lens pour une somme modique de 600 000 € en provenance de l’AS Nancy l’été dernier. Il a excellé, jouant 32 matchs pour le club dans toutes les compétitions, dont trois matchs en Ligue des Champions, avec un grand progrès en peu de temps.