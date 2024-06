LOSC : Létang répond cash à ses détracteurs pour les JO !

Sévèrement critiqué pour sa décision de ne pas libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris, le président du LOSC, Olivier Létang, a donné ses raisons.

Les joueurs du LOSC ne joueront pas aux Jeux Olympiques

Alors que le départ de Paulo Fonseca pour la venue de Bruno Génésio vient d’être officialisé ces derniers jours, le président du LOSC s’était exprimé sur la possibilité de voir les joueurs lillois éligibles à participer aux Jeux Olympiques. Thierry Henry a fait sa liste des présélectionnés et Lucas Chevalier, Bafodé Diakité ou encore Leny Yoro n’en font pas partie.

Le sélectionneur des Bleuets a fait comprendre que la non-sélection de ces joueurs vient en réalité d’un refus de la part des clubs. Suite à cela, plusieurs spécialistes du football français se sont indignés du comportement d’Olivier Létang. Jérôme Rothen dans RMC Sport dézingue totalement Olivier Létang et ne veut pas le voir avec une flamme olympique.

« Vu qu’il se consacre juste sur son club en défendant les intérêts du LOSC, comment se fait-il que ce monsieur porte la flamme olympique le 2 juillet ? Pour se mettre en avant, pour qu’on parle de lui, pour être fier de porter la flamme olympique alors que tu n’en as rien à carrer des JO ? A l’arrivée, tu vas contre les JO et le football. »

Le président du LOSC, face à ces critiques, a dû s’expliquer et ne remet pas en question l’amour qu’il a pour la France pendant les Jeux Olympiques.

Olivier Létang veut porter la flamme olympique

Alors que le président du LOSC a subi de nombreuses critiques sur sa volonté de conserver ses joueurs pour les Jeux Olympiques, ce dernier devrait bel et bien porter la flamme olympique au mois de juillet.

Le dirigeant s’est d’ailleurs justifié chez L’Equipe en expliquant que la qualification en Ligue des Champions est primordiale. « Les JO, c’est fabuleux, mais la possible qualification en Ligue des champions, c’est notre truc à nous et important pour la France également.«

🚨 Olivier Letang répond à ces allégations :



— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 6, 2024

Olivier Létang s’est d’ailleurs expliqué sur la déclaration de Jérôme Rothen en exprimant son amour pour la France. « Alors parce que je ne libère pas nos joueurs, je n’aurais pas le droit de porter la flamme olympique ? Et je ne peux pas non plus participer au marathon des Jeux Olympiques avec ce raisonnement ? Encore une fois, ce sont deux choses différentes et j’adore l’olympisme.«