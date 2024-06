Mercato RC Lens : Ce détail qui rapproche Danso d’un départ

L’avenir de Kevin Danso au RC Lens pourrait s’arrêter cet été. Lancé d’une révolution après le départ de Franck Haise, le club sang et or pourrait laisser filer son défenseur central grâce à une clause surprenante.

Mercato RC Lens : Kevin Danso, cette clause libératoire qui facilite son départ

Kevin Danso a récemment prolongé son contrat avec le RC Lens jusqu’en 2027. Le défenseur, qui a rejoint le RC Lens en 2021, est rapidement devenu un élément clé de la défense lensoise. Sa prolongation de contrat était une priorité pour le club, qui souhaitait sécuriser ses services face à l’intérêt croissant d’autres équipes. Cependant, l’Autrichien pourrait bien quitter le Bollaert lors de ce mercato estival.

Comme l’a révélé L’Équipe, le joueur de 25 ans dispose dans son contrat d’une clause libératoire au rabais. Elle est évaluée à seulement 35 millions d’euros, ce qui ne manquera pas de susciter l’intérêt d’une partie de l’élite européenne. Les clubs de la Premier League gardent d’ailleurs particulièrement un œil sur sa situation espérant profiter de la moindre opportunité qui s’offrirait à eux.

Kevin Danso sur le départ dès cet été ?

Kevin Danso

Selon le quotidien français, la clause libératoire de Kevin Danso pourrait être activée cet été, permettant à un club acquéreur de le signer sans négociations prolongées avec Lens. Pour un joueur de son calibre, une telle clause représente une aubaine pour les clubs intéressés et une potentielle perte pour Lens, où une révolution est enclenchée avec le départ de Franck Haise et d’Arnaud Pouille.

Dans le sens des départs, Elye Wahi et Brice Samba représentent deux des atouts les plus rentables de l’équipe, tout comme Danso, qui suscite l’intérêt de la Premier League et des équipes italiennes. Avec 13 sélections en équipe nationale d’Autriche et une solide expérience en Ligue 1, Danso est valorisé bien au-delà de la somme stipulée dans sa clause libératoire. Son profil de défenseur central robuste et polyvalent, capable de jouer également en tant que milieu défensif, le rend particulièrement attractif.