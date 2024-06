Mamadou Sakho a trouvé un club en Géorgie !

Alors qu’il avait quitté Montpellier en novembre dernier, Mamadou Sakho a retrouvé un club pour la saison prochaine. Cette fois-ci, ce ne sera pas en France, mais en Géorgie au Torpedo Kutaisi que l’ancien capitaine du PSG va évoluer.

Sakho veut se relancer après un passage compliqué à Montpellier

Le défenseur français de 34 ans n’avait plus de clubs après son départ de Montpellier. À la suite d’une altercation avec l’entraineur montpelliérain, Michel Der Zakarian, Mamadou Sakho n’aurait pas du tout apprécié les remarques que faisait l’ancien entraineur du FC Nantes.

Considéré comme une « pleureuse » par son entraineur, l’ancien international français se serait chauffé les esprits avec Der Zakarian. Suite à cela, le défenseur de 34 ans a décidé de ne plus continuer avec Montpellier et donc de résilier son contrat alors que ce dernier se finissait en juin. Le joueur s’était même exprimé sur la situation à travers un communiqué.

« Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n’est plus servi (…) J’ai passé deux années dans ce club familial où j’ai pris plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes « petits frères » du centre de formation.«

Alors qu’il était sans club, Sakho a désormais trouvé un club géorgien qui veut de lui et qui souhaite se renforcer pour son championnat.

Le Torpédo Kutaisi veut faire confiance à Sakho

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le défenseur de 34 ans devrait rejoindre le Torpédo Kutaisi pour la saison prochaine. Actuellement deuxième du championnat géorgien, le club souhaite se renforcer dans tous les compartiments pour espérer être champion de Géorgie la saison prochaine.

Mamadou Sakho n’aura pas qu’un simple rôle de joueur, puisqu’il aura un rôle d’ambassadeur selon le média RMC Sport. Un moyen pour le club géorgien d’attirer de plus en plus de grands noms qui seraient sur leur fin de carrière.

Ce qui est clair, c’est l’ambition du championnat géorgien, vouloir attirer de plus en plus de joueurs qui sont passés par les grands championnats pour transmettre leur expérience. Une ambition qui tombe à point nommé au vu de l’Euro et du possible parcours prometteur que peuvent réaliser les hommes de Willy Sagnol.