Mamadou Sakho suspendu avant d’être finalement licencié de Montpellier HSC ? La vérité éclate enfin sur l'avenir du défenseur tricolore.

Montpellier HSC : Michel Der Zakarian calme le jeu pour Mamadou Sakho

La défaite de Montpellier face à Nantes (2-0) lors de la 9e journée de la Ligue 1 a provoqué des tensions au sein de l'équipe héraultaise. Deux jours après le match, des informations ont commencé à circuler, faisant état d'une altercation entre Mamadou Sakho et son entraîneur Michel Der Zakarian. Cette confrontation aurait été déclenchée par une remarque du coach du MHSC sur le comportement du défenseur français.

Les témoins de l'incident rapportent que les tensions sont rapidement montées d'un cran et que Mamadou Sakho aurait même asséné un coup à son entraîneur après que ce dernier l'ait qualifié de "pleureuse". Trois personnes seraient intervenues pour séparer les deux hommes. Ce narratif a rapidement fait le tour des médias, provoquant une vague d'indignation et d'interrogations sur l'avenir de Mamadou Sakho.

Face à cette polémique grandissante, Michel Der Zakarian a décidé de prendre la parole pour tenter d'apaiser les esprits. Il a qualifié l'incident de "petit accrochage" et a affirmé qu'il ne s'était "rien passé" de grave dans le vestiaire. Cette déclaration visait sans doute à minimiser l’importance de l’altercation et à préserver l’image du club.

Mamadou Sakho a repris l'entraînement

Cependant, les rumeurs sur une possible mise à pied ou même un licenciement de Mamadou Sakho ont continué à circuler, semant le doute sur l'avenir du défenseur expérimenté à Montpellier. Les supporters et les observateurs du football attendaient de voir comment cette affaire allait évoluer et quelle serait la réaction du club. Ce lundi, une nouvelle information est venue éclaircir la situation.

Selon Foot Mercato, Mamadou Sakho a repris l'entraînement avec l'équipe, contredisant ainsi les rumeurs de mise à pied. L’ancien défenseur du PSG a été aperçu sur les terrains du club aux côtés de deux membres du staff, indiquant ainsi qu'il n'a pas été écarté de l'équipe.

À noter que Montpellier n'a jamais officialisé quoi que ce soit concernant cet incident, laissant planer le doute sur ce qui s'est passée dans le vestiaire. La situation reste donc floue, mais il semble que Mamadou Sakho ait retrouvé sa place au sein de l'équipe montpelliéraine, du moins temporairement. Son contrat avec le MHSC expire en juin prochain.