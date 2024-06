Mercato : Mady Camara au RC Lens, LOSC ou à l’ASSE ?

Le mercato estival bat son plein. Plusieurs clubs de Ligue 1, le RC Lens, le LOSC et l’ASSE luttent Mady Camara, le milieu de terrain international guinéen de 27 ans.

Mercato : Mady Camara, la pépite Guinéenne convoitée par le RC Lens

Après avoir terminé son contrat avec l’Olympiacos, où il a été mis à l’écart suite à son refus de prolonger, Mady Camara se retrouve libre de tout engagement. Son parcours impressionnant, avec 282 matchs professionnels en Serie A, Super League, Ligue des Champions et Ligue Europa, en fait une cible de choix pour les clubs européens. En Grèce et en Turquie, de bons clubs comme l’AEK Athènes et İstanbul Başakşehir ont déjà manifesté un intérêt concret pour le joueur avant l’arrivée du RC Lens sur le dossier.

Le RC Lens est l’un des premiers clubs français à avoir pris contact avec l’entourage de Camara. Bien que le club artésien doive d’abord dégraisser son effectif avant d’envisager des recrutements, l’intérêt pour ce joueur est bien réel, en partie grâce à sa situation avantageuse d’agent libre.

Estimé à 15 millions d’euros, il pourrait débarquer gratuitement chez les Sang et Or en cas d’accord. Mais ce dossier n’est pas simple, deux autres clubs français se sont lancés aux trousses de Mady Camara ces derniers jours.

Mercato : LOSC et l’ASSE à la conquête de Mady Camara

Le LOSC, en pleine reconstruction sous la direction de Bruno Genesio, garde également un œil attentif sur le milieu de terrain. Pour Camara, la perspective de disputer la Coupe d’Europe avec le LOSC pourrait être un argument de poids.

L’AS Saint-Etienne, de retour en Ligue 1 et fraîchement racheté, ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison. Pour atteindre cet objectif, le club du Forez cherche à renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés comme Mady Camara. La ferveur des supporters stéphanois pourrait aussi jouer en faveur du club pour attirer le Guinéen.