Mercato : Le LOSC annonce une prestigieuse signature !

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes en France ce lundi, le LOSC ne perd pas son temps. Le club lillois vient d’annoncer une excellente nouvelle à ses fans.

Le LOSC veut développer Ayyoub Bouaddi

En ayant joué au total 18 matchs toutes compétitions confondues, Ayyoub Bouaddi a fait preuve d’un talent hors norme qui l’a fait commencer avec les pros de la meilleure des manières. Le milieu de terrain français a joué à l’occasion des compétitions européennes contre KÍ Klaksvík, le Slovan Bratislava ou encore Sturm Graz.

Remarqué cette saison par Paulo Fonseca, Bouaddi a su se montrer capable d’encaisser la pression du monde professionnel à seulement 16 ans. Face à l’ensemble des qualités que le jeune joueur a, l’ambition du côté des dirigeants du LOSC était claire, prolonger le jeune joueur pour le développer afin d’en faire un cadre pour les saisons à venir.

Le LOSC n’a donc pas tardé et a fait une offre de prolongation de contrat. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2026, Bouaddi a reçu une offre qui lui permettait de rester lillois jusqu’en 2028. Le joueur et l’entourage n’étaient pas pour une telle prolongation et voulaient plutôt prolonger le contrat d’une année supplémentaire. Condition à laquelle Olivier Létang a accepté.

Bouaddi est lillois jusqu’en 2027

Les Lillois peuvent se satisfaire des négociations puisque Bouaddi a accepté l’offre de prolongation de contrat. Même si la durée n’est pas celle qui était souhaitée initialement, le nouvel entraineur, Bruno Génésio, qui est connu pour faire confiance aux plus jeunes joueurs de l’effectif, pourra utiliser la pépite lilloise la saison prochaine.

🚨 OFFICIEL ! Ayyoub Bouaddi PROLONGE au LOSC jusqu'en 2027 ! ✍️❤️🤍



🎥 @losclive



pic.twitter.com/QYEQX2f9uK — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 10, 2024

Le LOSC veut être cohérent dans les choix pour l’avenir et prolonger Ayyoub Bouaddi en ayant un entraineur comme Génésio ne peut être que prolifique pour le futur des Dogues. Alors qu’il n’a que 16 ans, le milieu de terrain lillois a déjà une valeur marchande de 6 millions d’euros. Reste à savoir si Olivier Létang voudra vendre son joueur dans les prochaines années à venir.