Mercato PSG : Un proche de Leny Yoro dévoile sa destination

Au coeur d’une rude bataille entre plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, Leny Yoro va quitter le LOSC sur ce mercato estival. D’ailleurs, l’un de ses proches a dévoilé le club idéal pour la suite de sa carrière.

Le PSG prêt à battre la concurrence pour Leny Yoro

À un an de la fin de son contrat, Leny Yoro devrait quitter les rangs du LOSC Lille durant ce mercato estival. Selon les informations du quotidien L’Équipe, les dirigeants lillois, qui réclamaient 100 millions d’euros pour le défenseur central de 18 ans, pourraient finalement se contenter d’un chèque de 40 millions d’euros pour laisser partir l’enfant de Saint-Maurice.

Mais les Dogues pourraient encaisser une somme encore plus importante avec le jeu de la concurrence. En effet, les médias anglais assurent que Manchester United serait disposé à mettre 60 millions d’euros sur la table des négociations pour ravir la signature de Leny Yoro.

Le tabloïd The Athletic précise toutefois que le Paris SG est à ce jour le club le plus déterminé dans ce dossier. Le média britannique indique même que les Rouge et Bleu seraient enclins à investir un plus gros montant pour s’offrir les services de l’international espoir français. Mais selon un proche du joueur, cela ne pourrait pas suffire pour attirer Leny Yoro.

Leny Yoro déjà promis au Real Madrid ?

Arrivé à Lille à l’été 2019, Yusuf Yazici a vu Leny Yoro lors de ses débuts chez les Dogues. L’attaquant de 27 ans sait donc de quoi il parle lorsqu’il est interrogé sur son jeune coéquipier. Et justement, le quotidien madrilène AS a profité de sa présence en sélection pour la préparation de l’Euro 2024 pour recueillir l’avis de l’international turc sur les qualités et l’avenir du crack tricolore. Épaté par la maturité de Leny Yoro, Yusuf Yazici le voit déjà au Real Madrid.

« Yoro est, avant tout, une personne formidable, quelqu’un avec des principes forts. C’est un joueur discipliné et travailleur. Il n’avait que 16 ans lorsqu’il a commencé à jouer pour l’équipe première », a confié le numéro 12 du LOSC Lille avant d’annoncer la couleur pour sa prochaine destination.

« Leny est toujours le même aujourd’hui (…) Mon opinion est qu’il est précisément le type de joueur qui pourrait s’intégrer au Real Madrid. C’est un profil que la plupart des grands clubs aimeraient avoir dans leur équipe. Sur le plan footballistique, il donne l’impression d’avoir joué dans les plus grandes ligues pendant de nombreuses années. Il est très calme et a réalisé des performances impeccables dans les matchs importants. Il est destiné à jouer dans de très grands clubs », a ajouté Yazici.

Aux dernières nouvelles, le journal Marka révèle que la direction des Merengues attend de connaître la décision de Nacho Fernandez avant de se positionner concrètement pour Leny Yoro. Si l’international espagnol de 34 ans accepte de poursuivre l’aventure, le Champion de Liga pourrait laisser la voie libre au Paris SG puisque le défenseur lillois réclame des garanties d’un temps de jeu conséquent. Ce qui sera difficile à lui accorder avec les présences de Nacho, David Alaba, Eder Miltao et Antonio Rüdiger.