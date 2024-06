Mercato : Le RC Lens tient son nouveau défenseur central

Le RC Lens s’attend à de gros changements dans son effectif cet été avec la nouvelle ère que le club s’apprête à aborder. Kevin Danso est l’un des cadres sur le départ et les Sang et Or semblent avoir déjà trouvé son remplaçant.

Mercato : Kevin Danso devrait quitter le RC Lens cet été

Le départ de Franck Haise du RC Lens rime probablement avec les départs de plusieurs joueurs devenus des cadres sous ses ordres. Kevin Danso est l’un des éléments clés du club susceptibles de quitter le Bollaert puisqu’il dispose d’un bon de sortie. Pilier de la défense lensoise, l’Autrichien est sous contrat avec le club jusqu’en 2027. Il est d’ailleurs reconnu pour son impact physique et sa polyvalence.

Du haut de son 1m90, le joueur de 25 ans ne manque pas d’options sur le marché. Selon Sport Zone, le Bayer Leverkusen est venu aux renseignements. L’hiver dernier le Bayern Munich et le PSG avaient fait de même tandis que l’Inter Milan le suivait sans pour autant se décider, alors que le Danso pense plutôt à la Premier League.

Le remplaçant de Danso arrive de la MSL ?

A Lens, c’est plus qu’une évidence quant à un départ de Kevin Danso. Pour le remplacer, le club artésien aurait fait de Carlos Teran une option importante. A en croire Sacha Tavolieri, le Racing Club de Lens est passé à l’offensive pour le jeune colombien de 23 ans, qui évolue en MLS, aux Etats-Unis, depuis août 2020.

Pour le RC Lens, la signature de l’international U23 se présente comme un bon investissement pour le club qui n’aura besoin de dépenser que 2 millions d’euros pour sa signature.