Mercato OM : Un gros camouflet en vue pour Mehdi Benatia ?

Mehdi Benatia travaille sur un dossier brûlant du mercato pour offrir un buteur sensationnel à l’OM. Le conseiller de Longoria est en négociations avancées avec Ayoub El Kaabi. Sauf que le deal est encore loin de pouvoir être bouclé.

Mercato OM : Mehdi Benatia veut boucler le transfert d’Ayoub El Kaabi

La direction de l’OM se prépare à toutes les éventualités possibles avec un probable départ de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais reste une cible pour Al-Shabab Football Club d’Arabie Saoudite, qui l’a inscrit sur la liste de ses priorités pour cet été. Face à cette menace que représente le club saoudien, l’Olympique de Marseille prépare la signature d’Ayoub El Kaabi.

C’est Mehdi Benatia qui a pris les devants dans cette opération pour diriger les négociations qui sont très avancées. Âgé de 30 ans, l’international marocain est en fin de contrat à l’Olympiakos, en Grèce. Il vient notamment de boucler une excellente saison avec 33 buts marqués en 50 matchs toutes compétitions confondues.

Si El Kaabi a déjà une carrière intéressante, c’est bien son excellent parcours en Ligue Europa qui l’a mis sur l’orbite de l’OM. Mehdi Benatia tente de le convaincre de rejoindre le club de la Canebière dans un transfert à 0 euro. Sauf que tout ne pourrait pas bien se passer comme prévu.

El Kaabi prêt à snober Mehdi Benatia ?

A l’Olympiakos depuis mars 2023, le Lion de l’Atlas s’est imposé comme un buteur régulier et un joueur indispensable pour l’équipe entraînée par Pedro Martins. Son style de jeu dynamique et sa présence imposante devant le but font de lui un candidat idéal pour remplacer Aubameyang à l’OM.

Alors que tout semble avancer dans le bon sens pour sa signature à Marseille, Ayoub El Kaabi pourrait finalement ne pas rejoindre le groupe phocéen. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence, le Marocain serait sur le point de prolonger son aventure en Grèce. Il dispose d’une clause d’une année supplémentaire dans son contrat qu’il pourrait activer, selon La Tribune OM.

Dans ce contexte, El Kaabi ne sera plus un joueur libre, ce qui serait un véritable camouflet pour Mehdi Benatia. Reste désormais à voir s’il décidera de rester en Grèce ou de faire le choix de rebondir à l’Olympique de Marseille pour un nouveau challenge.