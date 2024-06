ASSE : Déjà des offres pour le mercato de Kilmer Sports

Le nouveau président de l’ASSE et son équipe travaillent sur le mercato, leur premier gros chantier. Frédéric Piquionne tente de les orienter pour leur marché.

ASSE : Gazidis met un point d’honneur au mercato

Nouveau propriétaire de l’ASSE, le groupe Kilmer Sports est face à son premier grand défi, à savoir le mercato d’été. Ivan Gazidis (président), Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld (responsables de la stratégie sportive) ont pris le pouvoir à Saint-Etienne, à seulement une semaine de l’ouverture officielle du mercato. Mais ils ne sont pas surpris d’arriver dans cette fenêtre estivale. Le président de l’ASSE met justement un point d’honneur à la réussite du recrutement.

« Nous arrivons dans une situation où le marché des transferts débute. Nous devons donc nous concentrer très fortement sur les décisions immédiates qui doivent être prises concernant l’équipe. […]. Il y a deux points importants, dont la question du mercato », avait déclaré Ivan Gazidis, lors de l’officialisation de la vente de l’AS Saint-Etienne.

Mercato : Les besoins de Dall’Oglio sont connus

Les nouveaux dirigeants stéphanois sont de plein pied dans le mercato. Ils ont déjà des noms sur leurs tablettes, grâce à leurs carnets d’adresses assez garnis. Ils étudient plusieurs pistes et profils, avant l’annonce de la première recrue des Verts. Quant à Olivier Dall’Oglio, il a donné quelques indices sur ses besoins. Il veut des renforts dans chaque compartiment de jeu : « Il faudra amener des renforts dans chaque ligne. […]. Il faudra de l’expérience, de la solidité défensive […] ».

Piquionne propose un joueur d’expérience par ligne

Ancien attaquant de l’ASSE, Frédéric Piquionne aussi a donné des conseils à Kilmer Sports, pour les recrues. Et il n’est pas loin de la demande l’entraineur. « Je pense qu’il faut conserver l’ossature et ajouter un joueur d’expérience par ligne », a-t-il proposé, dans une interview sur le site officiel de la Ligue 2. Selon lui, il faut obligatoirement « ajouter des leaders techniques et tactiques » dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

Ce qui permettrait aux Verts de « se maintenir» et probablement de « créer la surprise ». Toutefois, le recrutement va surtout dépendre du budget que le groupe canadien va allouer au mercato. « On ne sait pas qu’elles vont être les finances du club à la suite du rachat », a glissé Frédéric Piquionne pour finir.