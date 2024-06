Mercato ASSE : Une grosse décision tombe en interne

Les lignes commencent par bouger à l’ASSE quelques semaines après l’arrivée des nouveaux propriétaires. Désormais aux commandes des Verts, Ivan Gazidis a déjà pris une première décision forte pour le club.

Mercato ASSE : Ivan Gazidis maintient la direction des Stéphanois

L’AS Saint-Etienne est officiellement entrée dans une nouvelle ère depuis le rachat du club par Ivan Gazidis, propriétaire du groupe Kilmer Sport. De gros changements étaient attendus avec des recrutements pour remettre le groupe d’Olivier Dall’Oglio au niveau de la Ligue 1 pour son grand retour dans l’élite.

En attendant les premières recrues, les choses semblent se dessiner à la direction de Saint-Etienne. Selon les informations de RMC Sport, le triumvirat à la tête du club n’a pas changé. Jean-François Soucasse, président exécutif, Loïc Perrin, directeur sportif, et Samuel Rustem, directeur général adjoint, sont maintenus à leurs postes.

Ils apprennent désormais à travailler avec Huss Fahmy, plus en charge des finances et de la structuration, et Jaeson Rosenfeld, spécialiste des datas, tous deux des bras droits de Ivan Gazidis. Quant à Roland Romeyer, il est parti pour conserver son poste à la tête d’ASSE Cœur vert et du musée, deux entités qu’il a tenues à porter.

Le mercato s’annonce sans obstacles

Avec la nouvelle configuration mise en place, tout semble bien se passer entre les différents responsables « avec bienveillance, intelligence et complémentarité », confie une source à RMC Sport. L’une des prochaines étapes importantes qui attendent Ivan Gazidis reste le passage devant la DNCG le 19 juin, qui devrait bien se passer pour les Stéphanois. Ce qui devrait faciliter la tâche aux dirigeants du club pour le mercato. De retour en Ligue 1, les verts devraient se renforcer pour réussir son retour dans l’élite.