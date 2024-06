Mercato Foot : Neymar dévoile sa prochaine destination

Après avoir vu sa saison s’envoler en fumée à cause d’une blessure, Neymar pourrait bientôt retrouver les terrains. La côte de popularité de l’ancien parisien n’a pas baissé et il pourrait aller rejouer dans son pays natal.

Neymar veut rejouer au Brésil

À 32 ans et malgré les blessures répétitives, Neymar a encore de nombreuses options pour la suite de sa carrière. L’ancienne star du Paris Saint-Germain est lié avec Al-Hilal jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option. Il a seulement disputé cinq matchs avec son équipe avant sa rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche lors d’une défaite du Brésil en Uruguay, le 17 octobre dernier.

Tout en se remettant de cette blessure, l’attaquant brésilien pense à son avenir. En avril dernier, UOL Esporte affirmait que Neymar avait annoncé son intention de revenir jouer à Santos en 2025 lors d’une visite à son club formateur. Et cette fois, la presse le lie à Flamengo. En effet, Neymar a profité de ses vacances au Brésil pour assister à la rencontre entre Flamengo et Gremio, hier en championnat brésilien.

Il était invité par Gabriel Barbosa dit « Gabigol » et portait d’ailleurs un maillot de l’équipe floqué au nom de son coéquipier en sélection brésilienne. Dans une interview à la chaine du club, l’attaquant d’Al-Hilal a confié son envie de porter un jour le maillot à bande rouge et noire pour de vrai.

» J’ai toujours dit ça (qu’il voulait jouer pour Flamengo). Évidemment, Flamengo est ma deuxième équipe préférée, car ma première est Santos. Avec tout le respect que je dois à l’équipe qui m’a formé et dont je suis fan depuis que je suis petit, j’ai une grande affection pour Flamengo et évidemment, ce serait un immense plaisir si un jour, je pouvais jouer ici » a-t-il .

Un transfert imminent

Attentif à la situation de l’ancien pensionnaire du Barça, Fluminense, club de Rio de Janeiro, a récemment fait part de son intérêt pour la star de la Seleção.

» Les joueurs connaissent la grandeur de notre club et ce que nos supporters sont capables de faire. Neymar et Richarlison au Flu ? Cela dépend surtout d’eux. Nous sommes prêts à les accueillir à bras ouverts s’ils veulent revenir dans le football brésilien. Neymar n’a pas joué chez nous, mais je l’admire et c’est un joueur que tout le monde voudrait avoir. L’invitation est lancée pour Neymar, il sait qu’il peut venir s’il veut jouer avec Ganso, Marcelo, Thiago Silva… « , a ainsi déclaré le président du club carioca, Mario Bittencourt, lors de la présentation de Thiago Silva au Maracana.

Une nouvelle porte est donc en train de s’ouvrir pour Neymar. Son nom est aussi parfois cité du côté de l’Inter Miami, où évoluent ses anciens partenaires du FC Barcelone Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. En attendant, le milieu offensif profite de sa convalescence au pays.