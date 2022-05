OM Mercato : Après Gerson, un nouveau coup à Flamengo en vue ?

Publié par Ange A. le 28 mai 2022 à 08:35

OM Mercato : Alors que l’Olympique de Marseille devrait recruter en attaque, le nom d’un buteur brésilien a été soufflé à Pablo Longoria.

OM Mercato : Un buteur brésilien proposé à Marseille

L’avenir d’Arkadiusz Milik étant incertain à l’Olympique de Marseille, un nouvel attaquant devrait débarquer cet été. Pablo Longoria souhaiterait notamment acquérir la signature du jeune Mohamed-Ali Cho du SCO Angers. Ces dernières heures, un intérêt pour Mohamed Bayo a également circulé. L’attaquant guinéen ne cache plus son désir de quitter Clermont après deux exercices prolifiques. Alors que l’ OM prospecte sur le marché européen, le nom d’une pépite brésilienne a été glissé au club phocéen. Père et agent de Gerson, Marcao suggère à Marseille de frapper un nouveau coup du côté de Flamengo, l’ancien club de son protégé. Pour le père du milieu marseillais, Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom de Gabigol, serait une bonne pioche pour le club provençal.

Gabriel Barbosa, une jolie piste pour Longoria

Marcao souligne à cet effet que Gerson était un complice de Gabriel Barbosa lorsqu’il évoluait à Flamengo. « Gerson s’entendait très bien avec Gabigol, il a des déplacements intéressants. L’entente était parfaite. Mais Gerson est prêt à jouer avec n’importe qui », a noté le père du numéro 8 de l’ OM dans un entretien SportMed TV. Mais comme le reconnaît Marcao, c’est l’entraîneur marseillais qui devra valider le prochain attaquant de Marseille. « Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien. Mais c’est Sampaoli qui aura le dernier mot pour les recrues. Je n’ai pas d’information sur des pistes au Brésil », a-t-il poursuivi.

Proposé à l’Olympique de Marseille, Gabriel Barbosa a déjà effectué un passage peu mémorable en Europe. Ses passages à l’Inter Milan et à Benfica ne resteront pas dans les annales. Il n’a inscrit qu’un seul but en dix matchs avec les Nerazzurri. L’attaquant auriverde n’a pas pu inscrire plus de réalisations avec le club lisboète. L’attaquant de 24 ans flambe depuis son retour au bercail avec Flamengo. Il compte déjà 99 buts et 28 passes décisives en 150 rencontres avec le club carioca. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, sa valeur marchande est estimée à 24 millions d’euros sur Transfermarkt.