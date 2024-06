Mercato : Deux signatures officialisées à Toulouse FC !

Alors que le mercato vient d’ouvrir, le Toulouse Football Club vient de signer plusieurs jeunes avec un contrat professionnel. Avec la signature de Mathis Saka et Jaydee Canvot, l’objectif des dirigeants est clair, donner une chance au centre de formation.

Mercato Toulouse FC : Mathis Saka récompensé

Alors que le revenu des droits TV n’a toujours pas été perçu par les clubs qui en ont le plus besoin, le Toulouse FC se retrouve dans l’obligation de miser sur la jeunesse. Mathis Saka est l’un des joueurs les plus prometteurs provenant de la formation toulousaine. Le président de Toulouse Damien Comolli s’est exprimé sur son cas et salue son niveau.

« Ce qui nous plaît beaucoup chez Mathis, c’est sa polyvalence. Il peut jouer à plusieurs postes au milieu, je l’ai même vu jouer sur l’aile gauche sur certains matchs en U19.(…) C’est aussi un garçon sur lequel, la saison prochaine, à un moment ou un autre, on va devoir compter. On espère qu’il aura un rôle à jouer dès la saison 2024/2025. »

Le jeune milieu de terrain répond parfaitement à ce que demande le football actuel, c’est-à-dire de la polyvalence, mais aussi la capacité à dépasser ses fonctions. « Je suis un joueur très polyvalent qui peut évoluer un peu partout au milieu de terrain, en 6, en 8, en 10, et même sur les ailes. Je dirais que je suis complet, avec une bonne qualité de passe et une bonne frappe. Je vais me donner à fond chaque minute et travailler dur tous les jours pour faire ma place au TéFéCé. »

Le milieu de terrain n’est pas le seul qui a signé son contrat professionnel récemment puisque Jaydee Canvot a signé en même temps que lui.

Canvot recherché pour ses qualités défensives

Un autre jeune de la génération de 2006 vient aussi prendre part au groupe professionnel de Toulouse. Jaydee Canvot a démontré son talent avec les U19 de Toulouse et a aussi tapé dans l’œil de Damien Comolli.

« On place de nombreux espoirs sur Jaydee par rapport à son potentiel et son talent. Je souhaite et je suis même persuadé qu’il arrivera à faire aussi bien que ses prédécesseurs de la génération 2005, qui ont réussi à s’imposer avec les pros. »

🚨 OFFICIEL ! Jaydee Canvot et Mathis Saka signent leur premier contrat pro avec Toulouse ! ✍️💜



📸 @ToulouseFC pic.twitter.com/A1HFwDZVYX — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 14, 2024

Le joueur s’est également exprimé sur tous les sacrifices qu’il a dus faire pour pouvoir obtenir cette première offre de contrat professionnel. « C’est une grande fierté pour ma part, car ça montre que tous les sacrifices que j’ai réalisés depuis que je suis petit ont payé, et ça prouve aussi que le Club fait confiance à ses Pitchouns. À moi de bien m’intégrer, de rester moi-même et de jouer mon jeu. Je suis un joueur agressif, athlétique, technique et doté d’un bon mental, je vais tout faire pour faire bonne impression. »

Il sera question désormais de savoir si l’entraineur du Toulouse Football Club, Carles Martinez Novel, voudra de ces joueurs pour la saison prochaine.