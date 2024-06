Mercato OM : 1 Brestois et 1 joueur du Stade Rennais visés

L’OM ouvre son mercato estival avec l’arrivée imminente de Roberto De Zerbi. Un joueur du Stade Rennais et un autre du Stade Brestois pourraient suivre puisque leur profil a déjà été validé par Pablo Longoria et Medhi Benatia lorsqu’il était question de la signature de Sergio Conceiçao.

Mercato OM : De Zerbi voudra-t-il des joueurs du Stade Rennais et de Brest ?

L’Olympique de Marseille avait déjà esquissé plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Parmi celles-ci, le défenseur central du Stade Brestois, Lilian Brassier, et le latéral droit du Stade Rennais, Lorenz Assignon. Ces deux joueurs figurent en bonne position dans les volontés des dirigeants de l’OM pour ce mercato estival. Conceiçao a soufflé les noms de ces derniers à la direction marseillaise qui s’est depuis lancée sur ces deux pistes, même si le technicien portugais a depuis été devancé par Roberto De Zerbi sur le banc du club Phocéen.

Lilian Brassier, jeune Défenseur central du Stade Brestois, est connu pour sa robustesse et son intelligence de jeu. Son profil correspond parfaitement à ce que recherchent de nombreux clubs de Ligue 1, et l’OM n’est pas en reste. Quant à Lorenz Assignon, sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l’avant font de lui un atout précieux pour n’importe quelle défense. Le joueur du Stade Rennais a déjà attiré l’attention des recruteurs marseillais lors du dernier mercato hivernal, et son nom revient avec insistance dans les discussions.

Le SRFC cédera-t-il son joueur à l’OM, que fera le Stade brestois ?

Cependant, l’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait rebattre les cartes. L’ancien entraîneur de Sassuolo et Brighton, connu pour son style de jeu offensif et sa capacité à tirer le meilleur de jeunes talents, aura certainement son mot à dire sur les priorités du mercato. Sera-t-il tenté de suivre les recommandations de Sergio Conceiçao ou préférera-t-il explorer d’autres options ?

Les prochaines semaines permettront de connaître les véritables intentions de De Zerbi et la direction de l’OM. On saura surtout si le Stade Rennais acceptera la vente de Lorenz Assignon lors de ce mercato estival. Il est estimé à 10 millions d’euros. Une chose est certaine : les Phocéens ont l’ambition de frapper fort cet été pour constituer une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations de Ligue 1. Assez pour offrir les 12 millions d’euros espérés par le Stade Brestois pour la vente de Lilian Brassier ?