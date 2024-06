La principale tempête médiatique dans le sud de la France concerne de la Vente OM à l’Arabie Saoudite. Depuis 4 ans, ce dossier persistant du rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite fait la une des journaux et le sujet provoque aujourd’hui la discorde.

Vente OM : Les Investisseurs Saoudiens au Cœur du Débat !

Alors que Frank McCourt, propriétaire actuel de l’OM, a de nouveau récemment réaffirmé son engagement à conserver le club, certains fans continuent de croire à une vente imminente de l’Olympique de Marseille. Cette conviction est notamment entretenue par Thibaud Vézirian, un journaliste qui clame depuis plusieurs années que le club est déjà en processus de rachat par des investisseurs saoudiens.

Ces affirmations ont atteint un point culminant lors d’une récente émission en direct sur la chaîne Twitch de Vézirian, où un intervenant a soutenu, de manière chaotique, que ses propres sources confirmaient également la vente OM. Cette intervention a déclenché une vive réaction sur les réseaux sociaux, certains la qualifiant de « lunatique » et remettant en question la crédibilité de Thibaud Vézirian.

L’OM à l’Aube d’une Révolution Saoudienne ?

Cependant, le journaliste persiste et signe. Malgré les critiques, il maintient que le rachat de l’OM est sur le point d’être officialisé. Il se permet même d’avancer une possible annonce de la vente OM entre fin juin et début juillet. Selon lui, un consortium incluant des investisseurs saoudiens, un homme d’affaires indien, et le patron de la société CGA-CGM serait en train de finaliser les détails de l’accord.

Ce climat de spéculation divise les supporters marseillais. D’un côté, certains nourrissent l’espoir que ce rachat apportera des ressources financières substantielles et permettra au club phocéen de retrouver sa gloire passée. De l’autre, beaucoup estiment que ces rumeurs sont infondées et nuisent à la stabilité de l’équipe, surtout à un moment où Roberto de Zerbi est pressenti pour prendre les rênes du club.

En attendant une éventuelle confirmation de la vente OM, les débats continuent de faire rage à la petite baguette Thibaud Vézirian. Les réactions passionnées des supporters sur les réseaux sociaux démontre de la grande tension qui entoure aujourd’hui ce sujet. Fin juin, début juillet n’est pas loin. La crédibilité du journaliste va très vite être évaluée par le peuple marseillais.