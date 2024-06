Leonardo Balerdi contrarie l’OM, un plan B activé à Nice

Les négociations pour prolonger le contrat de Leonardo Balerdi à l’OM n’ont toujours pas abouti. Face à cette impasse, la direction marseillaise commence à mettre en place un plan B, en se tournant vers un défenseur de l’OGC Nice.

Mercato : L’OM a identifié le remplaçant de Leonardo Balerdi

Où évoluera Leonardo Balerdi la saison prochaine ? Cette question se pose légitimement, car le défenseur argentin a nettement progressé à l’Olympique de Marseille. Très utilisé lors du dernier exercice, avec 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il est devenu un pilier incontournable de la défense marseillaise.

Sa sérénité et sa concentration apportent de la confiance à ses coéquipiers. Ses performances solides à l’OM n’ont pas échappé à plusieurs clubs étrangers, notamment l’Atalanta Bergame et l’Atlético Madrid, qui suivent de près son évolution. Face à cette menace croissante, les dirigeants olympiens souhaitent conserver leur défenseur central. Pour le convaincre de rester, l’OM lui a proposé une prolongation de contrat de deux ans.

Cependant, Leonardo Balerdi n’a pas encore donné son accord. Malgré des négociations avancées, il n’est pas pressé de signer un nouveau contrat à Marseille et reste ouvert à d’autres propositions. En cas d’offre conséquente, il ne serait donc étonnant de voir Leonardo Balerdi faire le forcing pour s’en aller. Conscient de cette possibilité, l’OM ne reste pas inactif et a déjà un plan B. Le compte Treize013 révèle en effet que le club phocéen songe à recruter Jean-Clair Todibo en cas de départ de Balerdi.

Jean-Clair Todibo dans le viseur de l’Olympique de Marseille

L’OGC Nice a mis son défenseur central en vente cet été, attirant ainsi l’attention des recruteurs marseillais. Toutefois, l’Olympique de Marseille devra faire face à une concurrence rude pour s’assurer les services de Jean-Clair Todibo. 🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 – Face à une concurrence acharnée pour Jean-Clair Todibo 🇫🇷, l'#OM a aussi ciblé le défenseur central de l'#OGCN. Cette démarche vise à anticiper un possible départ de Leonardo Balerdi 🇦🇷, qui attire de nombreuses convoitises.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/CYTrBUBGgz— ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) June 19, 2024

Outre le défenseur niçois, l’OM observerait également la situation de Mohamed Simakan et Raphaël Varane. L’acquisition de l’un de ces joueurs dépendra du départ ou non de Leonardo Balerdi. Ainsi, l’avenir du défenseur argentin de l’OM reste incertain, et les prochains mouvements du mercato seront déterminants pour le club marseillais.