Classique : La compo de l’OM fuite, De Zerbi réserve une surprise au PSG 

Alors que le Classique entre l’OM et le PSG approche à grands pas, de nouvelles informations ont fuité concernant le onze de départ que devrait aligner l’entraîneur olympien, Roberto de Zerbi.

Le onze de Roberto De Zerbi, une défense inédite face au PSG ?

Le Classique entre l’OM et le PSG s’annonce bouillant. Mais du côté marseillais, l’inquiétude règne en coulisses. Alors que l’affrontement tant attendu approche à grands pas, Roberto De Zerbi doit composer avec plusieurs incertitudes en défense. Ulisses Garcia, touché aux adducteurs, et Quentin Merlin, victime d’une blessure à la cuisse, sont tous deux d’une importance capitale dans le schéma de jeu marseillais.

Leur absence pourrait contraindre l’entraîneur italien à revoir ses plans. D’après RMC Sport, le coach de 45 ans aurait décidé d’effectuer quelques changements par rapport à la composition contre Montpellier HSC. La principale surprise concerne la défense centrale où l’on retrouverait Geoffrey Kondogbia aux côtés de Leonardo Balerdi. Ce choix de renforcer l’axe central avec Kondogbia témoigne de la volonté de De Zerbi de sécuriser sa défense face à l’armada parisienne.

Aux postes de latéraux, Murillo et Lilian Brassier devraient être titulaires, apportant ainsi de la densité à la défense marseillaise. Dans l’entrejeu, pas de révolution avec la paire Adrien Rabiot – Pierre-Emile Hojberg qui devrait à nouveau être alignée d’entrée. En attaque, Luis Henrique semble tenir la corde devant Jonathan Rowe, avec Elye Wahi dans l’axe, Amine Harit dans le coeur du jeu et Mason Greenwood sur une aile, le tout dans un 4-2-3-1.

Reste à savoir si cette composition inhabituelle permettra aux Marseillais de créer la surprise dimanche soir au Vélodrome. De son côté, Roberto De Zerbi a confirmé des retours importants dans son groupe, à deux jours du choc contre le Paris Saint-Germain.

De Zerbi lève un coin du voile sur son groupe

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, l’OM reçoit le PSG, dimanche soir, à l’Orange Vélodrome. Si la plupart des Olympiens étaient présents à l’entraînement ce vendredi, quelques incertitudes planent encore. Hormis Faris Moumbagna et Valentin Carboni, encore à l’infirmerie, le reste du groupe était présent sur les terrains de la Commanderie. Les latéraux ont quant à eux suivi une séance spécifique.

Revenu de blessure, Quentin Merlin pourrait faire son retour dans le groupe. Sa présence serait une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui pourrait ainsi compter sur un joueur polyvalent et capable d’apporter de la fraîcheur sur le côté gauche. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a donné des nouvelles rassurantes concernant Lilian Brassier, mais a préféré temporiser en ce qui concerne Ulisses Garcia et Quentin Merlin.

« Brassier va bien, pour Garcia et Merlin, nous verrons bien demain s’ils sont en mesure d’entrer dans le groupe », a déclaré le coach de l’OM. Selon les dernières rumeurs, Lilian Brassier devrait être titularisé à gauche de la défense face au PSG dimanche et Amir Murillo devrait occuper le flanc droit. Cependant, rien n’est encore officiel et le coach pourrait réserver quelques surprises.

L’équipe possible de l’OM face au PSG

Gardien : Rulli

Défenseurs : Lirola, Balerdi, Kondogbia, Merlin

Milieux : Hojbjerg, Rabiot

Attaquants : Greenwood, Harit, Henrique, Wahi.