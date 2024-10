Mercato FC Nantes : Le FCN vise une grosse pointure pour sa cellule de recrutement

Le FC Nantes cherche à se réinventer et donner un nouveau souffle à son projet avec une nouvelle organisation. La cellule de recrutement est l’une des priorités des dirigeants du FCN qui cherchent à faire venir l’un des profils les plus convoités du moment en Europe.

Le FC Nantes sur les traces de Mike Mode, un des meilleurs scouts d’Europe

Le FC Nantes, soucieux de renforcer son secteur sportif, s’intéresserait de près à Mike Mode, un jeune recruteur réputé. Cette information, révélée par Mohamed Toubache-Ter, vient confirmer les ambitions du club nantais de miser sur la formation et de mettre en place une cellule de recrutement performante.

Tiens, tiens, le fameux Mike Mode, tjrs approché par le FC Séville est dans les petits papiers de 2 clubs sur la côte Atlantique française…



Deux équipes qui veulent solidifier leur cellule de recrutement !!! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 26, 2024

Franck Kita, directeur général du FC Nantes, a récemment déclaré que le club allait tout miser sur la formation. « On doit être une machine à sortir des jeunes, c’est vital pour le club », expliquait-il récemment dans une longue interview au journal Le Monde.

Pour y parvenir, il est essentiel pour le FCN de disposer d’un réseau de recruteurs efficace. Mike Mode, âgé de 25 ans, est considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération.

Un profil qui correspond aux besoins du FC Nantes

Originaire de la région parisienne, Mike Mode a déjà fait ses preuves dans le milieu du recrutement. Il a notamment effectué un stage au RC Lens au printemps dernier. Son expertise et son jeune âge en font un profil très intéressant pour le FC Nantes. Cependant, le FCN n’est pas le seul club intéressé par les services de Mike Mode.

Le FC Séville, qui souhaite également renforcer sa cellule de recrutement, serait également sur les rangs. La concurrence s’annonce donc féroce pour attirer ce jeune talent. L’arrivée de Mike Mode chez les Canaris marquerait un tournant dans la politique de recrutement du club. En misant sur un jeune et talentueux recruteur, les Vert et Jaune espèrent découvrir de futurs talents et renforcer leur effectif.