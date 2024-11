L’Olympique de Marseille en péril à la Beaujoire : le FC Nantes prêt à briser la série noire !

Le match Olympique de Marseille-FC Nantes s’annonce comme un choc à enjeux pour les deux clubs. Le FCN n’a pas réussi à s’imposer face à l’OM lors de leurs 8 dernières confrontations en Ligue 1, accumulant 6 défaites et 2 nuls. Si les Canaris échouent à nouveau, ils égaleraient leur plus longue série sans victoire contre le Club Phocéen, un record datant de la période 1988-1992.

Olympique de Marseille : En quête de victoire, l’OM en péril face au FC Nantes !

À moins de 72h du match face à l’Olympique de Marseille, le FC Nantes traverse une saison difficile, avec une série de 6 matchs sans victoire en Ligue 1 (3 nuls et 3 défaites). Cette mauvaise passe pourrait atteindre un nouveau record, le club nantais n’ayant pas connu une telle série depuis février-mai 2023, avec 14 matchs sans succès. De plus, les performances à domicile du FCN sont inquiétantes. Les Canaris n’ont remporté qu’un seul match à domicile en 2024, en août, face à Auxerre (2-0). Ils espèrent que la confrontation avec l’Olympique de Marseille leur offrira une occasion de briser cette spirale négative et de redonner espoir à leurs supporters.

De son côté, l’Olympique de Marseille connaît des hauts et des bas cette saison et sort d’une humiliation par le PSG (0-3) sur son terrain. Le Club Phocéen n’a remporté qu’un seul de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, après une série prometteuse de trois victoires consécutives. Malgré cette irrégularité, l’OM affiche un bon bilan en déplacement avec 4 victoires cette saison qui le classent parmi les meilleures équipes à l’extérieur dans le Top 5 européen, juste derrière Barcelone.

FC Nantes – OM : La Beaujoire, théâtre de la fin de série noire ?

Ce duel Olympique de Marseille-FC Nantes pourrait donner de solides éléments d’appréciation sur les objectifs atteignables par les deux équipes. Le FC Nantes voit dans cette rencontre l’opportunité de briser une longue série de défaites face à l’OM, tandis que le Club Phocéen cherche à stabiliser ses performances pour rester compétitif en Ligue 1. Ce face-à-face à la Beaujoire s’annonce intense, avec un FCN déterminé à reprendre le contrôle à domicile et un Olympique de Marseille prêt à défendre sa suprématie.