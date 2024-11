Stade Rennais : Adrien Truffert a enfin trouvé sa place dans le système de Julien Stéphan

Adrien Truffert, latéral gauche du Stade Rennais, semble retrouver des couleurs dans le groupe de Julien Stéphan. En conférence de presse, le défenseur a expliqué les raisons de ses difficultés en début de saison. Selon lui, le changement de système tactique, avec l’adoption d’une défense à cinq, a pesé sur ses performances.

Stade Rennais : Un retour aux fondamentaux qui fait les affaires d’Adrien Truffert

Après un été très agité, avec de nombreux départs et la signature de plusieurs recrues, le Stade Rennais peine à trouver sa vitesse de croisière. Julien Stéphan ne cesse de bricoler afin de trouver le juste milieu pour mettre en place une équipe compétitive. L’entraineur des Rouge et Noir a notamment exploité différents systèmes de jeu sans succès, dont celui à trois centraux.

Après plusieurs matchs en difficulté, le Stade Rennais semble revenir à un système à quatre défenseurs. Ce qui a permis de battre Le Havre 1-0. Un choix qui semble satisfaire Adrien Truffert. « Il y a eu, certes, ce changement de système qui a fait que j’ai joué à un poste où je me sentais un peu moins à l’aise. Mais maintenant que l’on est repassé à quatre, j’ai beaucoup plus de repères, donc il n’y a pas de raison que ça n’aille pas », a confié Adrien Truffert en conférence de presse.

Les raisons de ses difficultés

Le défenseur du Stade Rennais estime que ce système lui permet d’exprimer pleinement ses qualités. Toutefois, Adrien Truffert est revenu sur les raisons pour lesquelles il se sentait moins à l’aise dans une défense à cinq. « C’est une question de repères. C’est vrai que ça peut être un système qui correspond à mes qualités. Mais c’est aussi un système dans lequel je n’ai pas eu beaucoup la chance d’évoluer. J’ai essayé de m’adapter le mieux possible, mais j’ai beaucoup plus de repères dans un système à quatre, tout simplement. », a-t-il expliqué.

Il a également souligné le fait qu’il était souvent pris à partie dans des zones où il se sentait moins à l’aise. « Quand on est à cinq, je suis plus haut parce que le système veut ça, et je suis touché dans des zones où j’ai directement un joueur sur moi, ou plus dos au jeu. À quatre, je pars de plus loin et je surprends plus. Après, je sais que je devais faire beaucoup mieux dans un système à cinq. Je ne suis pas en train de me chercher des excuses », s’est expliqué Adrien Truffert.

Ce retour à un système plus familier pourrait donner un nouvel élan à Adrien Truffert et au Stade Rennais. Le joueur se montre déterminé à retrouver son meilleur niveau et à aider son équipe à obtenir de bons résultats.