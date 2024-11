PSG : Luis Enrique confirme la mauvaise nouvelle !

Luis Enrique est privé de celui qui reste l’un de ses hommes forts depuis son arrivée au PSG. Alors que la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, l’entraîneur espagnol l’a confirmé en conférence de presse.

PSG : Luis Enrique confirme un départ de son staff technique

Le mystère autour du départ de Aitor Unzué du Paris Saint-Germain a enfin été levé. Lors de sa conférence de presse, Luis Enrique a confirmé que son compatriote avait quitté le club de la capitale. Les rumeurs concernant ce départ circulaient depuis plusieurs jours dans la presse espagnole et confirmées par Le Parisien.

L’ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone était chargé de l’analyse vidéo au PSG. Son départ marque la fin d’un cycle et ouvre une nouvelle page dans l’histoire du staff parisien. « Le départ d’Unzué ? Rien de particulier. Les chemins de chacun dans le football sont des trajectoires personnelles et je prends des décisions. Je le remercie de ces quatre ans passés ensemble et je lui souhaite le meilleur », a déclaré Luis Enrique.

Les raisons du départ inconnues

Si les raisons officielles du départ d’Aitor Unzué n’ont pas été communiquées, on peut supposer que ce dernier souhaitait relever de nouveaux défis ou qu’il y avait des divergences de vues avec la direction du club. Aitor Unzué devrait désormais retourner à Barcelone, où il est très attaché. Son expérience et son expertise en matière d’analyse vidéo devraient lui ouvrir les portes de nombreux clubs.

Son départ est toutefois une perte pour le PSG. L’Espagnol était un élément important du staff technique et son analyse vidéo était très appréciée par son compatriote. Luis Enrique devra désormais composer avec un nouveau staff technique. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle configuration va se mettre en place et quels en seront les résultats.