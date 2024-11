Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Viktor Gyökeres ?

Alors que les dernières rumeurs évoquaient un accord de principe entre le PSG et Viktor Gyökeres pour cet hiver, l’attaquant du Sporting Portugal serait encore très loin d’une arrivée dans la capitale.

Le PSG à la recherche d’un buteur : Viktor Gyökeres, la solution idéale ?

Face à un manque d’efficacité offensive en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain envisage de recruter un avant-centre de classe mondiale. Le PSG, qui n’a inscrit que trois buts en quatre matches de Ligue des Champions, souffre de l’absence d’un buteur prolifique. Selon le journaliste Romain Collet-Gaudin, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre le paquet pour attirer Viktor Gyökeres, le phénomène du Sporting Portugal.

« Bruits de couloir ce soir du Parc des Princes, le PSG voudrait acheter Viktor Gyökeres lors de ce mercato hivernal », écrit Romain Collet Gaudin sur Twitter. Le profil de Gyökeres séduit particulièrement les dirigeants parisiens. Son physique avantageux, sa technique et son sens du but en font un attaquant complet, capable de peser sur les défenses adverses.

De plus, sa capacité à jouer dos au but et à combiner avec ses coéquipiers correspond parfaitement au style de jeu prôné par Luis Enrique. Si le recrutement de Gyökeres venait à se concrétiser, il donnerait un coup de boost à l’attaque parisienne et permettrait au Paris Saint-Germain d’aborder les prochaines échéances avec de nouvelles ambitions. Sauf que Luis Enrique ne verrait pas forcément les choses de la même manière.

PSG : Pourquoi Luis Enrique dit non à Viktor Gyökeres ?

Le PSG, en difficulté en Ligue des Champions, pourrait avoir besoin de renforts offensifs. Alors pourquoi le club parisien ne se tourne-t-il pas vers Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois du Sporting Lisbonne, auteur de 23 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues cette saison ? La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît.

En effet, d’après les informations du journal Le Parisien, Luis Enrique ne serait pas favorable à un transfert de Gyökeres pour un montant supérieur à 100 millions d’euros. Le technicien espagnol craint que cette somme astronomique ne mette une pression excessive sur le joueur, à l’image de ce qui s’est produit avec Randal Kolo Muani.

De plus, la direction parisienne semble désormais privilégier une politique de recrutement plus cohérente, où les choix des recrues sont validés en amont par l’entraîneur. Cette nouvelle approche pourrait expliquer pourquoi le dossier Gyökeres a été mis de côté. Si le PSG ne souhaite pas engager une telle somme pour un seul joueur, d’autres pistes pourraient être explorées.

Le club parisien pourrait se tourner vers des profils plus jeunes et moins coûteux, ou bien tenter de relancer des joueurs en difficulté ou encore attendre le retour de Gonçalo Ramos, blessé depuis la première journée de Ligue 1.

« Luis Enrique reste sur sa ligne de conduite et se réjouit de récupérer Gonçalo Ramos après la trêve internationale. Avec Gyökeres, l’Asturien se méfie également du poids du prix du transfert, un argument qu’il a avancé lors de ses premières conférences de presse en août en signalant qu’une somme astronomique pouvait écraser un joueur sous la pression.

Le Suédois pourrait partir pour un transfert évalué entre 75 et 100 millions d’euros. En interne, on considère désormais que ce genre de tarif comporte une part de risque et de danger pour toutes les parties », rapporte le quotidien régional.