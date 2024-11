Vente FC Nantes : L’étrange annonce de Waldemar Kita !

Alors que la famille Alexander-Arnold est régulièrement liée à la possible vente du FC Nantes, le président Waldemar Kita vient de faire une surprenante annonce sur son avenir.

Vente FC Nantes : Waldemar Kita espère partir plus tôt que Antoine Kombouaré

Les supporters du FC Nantes sont désormais habitués aux déclarations souvent provocantes de leur président, Waldemar Kita. Ses dernières sorties médiatiques, notamment après la défaite face à l’OM (2-1), en sont une nouvelle illustration. Alors que le club traverse une période difficile, avec une série de sept matchs sans victoire, Kita a plaisanté sur un départ potentiel de son entraîneur, Antoine Kombouaré. « J’espère que je partirai plus tôt que lui », a-t-il lancé.

Sil ces propos visent à rassurer le coach kanak, cela intervient dans un contexte particulier, marqué par des rumeurs persistantes autour d’une possible vente du FC Nantes. Un fonds d’investissement, soutenu par la star de Liverpool Trent Alexander-Arnold, serait intéressé par le rachat du club. Et même si Waldemar Kita a à plusieurs reprises démenti ces informations, l’hypothèse de négociations en coulisse semble de plus en plus crédible.

L’envie de céder le FC Nantes n’est pas nouvelle pour le président nantais. Il avait déjà évoqué cette possibilité en 2020. Les difficultés financières du FCN, couplées à une lassitude apparente de Kita, pourraient l’inciter à accepter une offre intéressante. Un changement de propriétaire représenterait un motif d’espoir pour les supporters, qui souhaitent voir le club franchir un nouveau cap. Sauf que le moment, ce changement de propriétaire du FC Nantes est loin de se réaliser.