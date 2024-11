Vente OM : Quand le Prince saoudien Saad Abdulaziz enflamme les fans, McCourt reste serein !

En pleine tempête de rumeurs autour de la vente OM, revenons sur le rachat du club phocéen par Frank McCourt en 2016 avant d’évoquer la sortie du Prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud. L’Américain a pris les rênes de l’Olympique de Marseille, club phocéen historique, dans le but de le relancer au plus haut niveau européen. Plusieurs années sont passées, et la formation olympienne n’a toujours pas retrouvé son lustre d’antan, ce qui alimente les spéculations sur une éventuelle vente de l’OM. Et si l’argent n’était pas le seul problème ? McCourt a, en effet, continué d’injecter des fonds dans le fonctionnement du club.

Vente OM : Pourquoi Frank McCourt ne compte pas lâcher le club phocéen

En quelques années, le businessman américain a investi près de 600 millions d’euros dans le club phocéen. Ce soutien financier, jugé insuffisant par certains, contraste avec d’autres situations dans d’autres clubs français comme l’Olympique Lyonnais. Le constat insupportable à l’OM est que le club n’a plus remporté de trophée depuis la défunte Coupe de la Ligue en 2012. Cette vérité pousse certains supporters à critiquer l’homme d’affaires, lui reprochant d’avoir vendu un “Champions Project” séduisant sur le papier, mais moins convaincant dans les faits.

Dès 2020, les premières rumeurs de vente de l’OM ont commencé à circuler, relayées par des journalistes crédibles comme Georges Malbrunot, grand spécialiste du Moyen-Orient, qui évoquait l’intérêt de Saoudiens pour le club. Depuis, plusieurs noms prestigieux ont été associés au rachat du club dans de nombreux médias français et étrangers. Le journaliste Thibaud Vézirian a même entretenu la rumeur en annonçant régulièrement un aboutissement du dossier, sans que cela se concrétise.

Quand le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud enflamme les fans avec la vente de l’OM

Alors que les supporters marseillais commençaient à abandonner l’idée de voir des Saoudiens débarquer sur le Vieux-Port pour le rachat de l’OM, le prince saoudien Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale, a ravivé les espoirs fin janvier lors d’une interview accordée du média Carré. En affirmant que “tout est possible”, il a propulsé le hashtag #VenteOM au sommet des tendances sur Twitter. Pour une fois, un membre de la famille royale évoquait directement le sujet, en avançant un projet supposé ambitieux incluant une potentielle implication de Zinédine Zidane, ce qui a particulièrement enthousiasmé les partisans de la vente de l’OM.

Le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud avait précisément déclaré au sujet d’une éventuelle vente de l’OM à des Saoudiens : “Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. OM, Monaco… ces équipes sont performantes. (…) Ils pourraient devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille…” À propos de Zinédine Zidane, il avait ajouté : “Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie Saoudite et Zinedine Zidane au sujet de Marseille, mais tout est possible. Zinedine Zidane est un excellent entraîneur et c’est une légende, bien sûr.”

Depuis ces déclarations, aucune avancée concrète n’a été constatée. Frank McCourt reste aux commandes de l’OM tout en répétant inlassablement que “l’OM n’est pas à vendre”. Malgré les dernières sorties de Thibaud Vézirian, qui continue d’alimenter sa communauté sur le sujet, rien de concret ne semble indiquer un rachat du club phocéen par un autre investisseur.

Rachat de l’OM : McCourt, seul maître à bord malgré les rumeurs de vente

En dépit des rumeurs de rachat, Frank McCourt a confirmé sa volonté de rester à la tête du club phocéen. Sa discrétion, souvent comparée à celle de John Textor (président de l’OL), n’a rien de passif : chaque saison, McCourt mobilise les fonds nécessaires pour garantir des recrutements ambitieux. Cet été, les signatures de Roberto De Zerbi et d’Adrien Rabiot ont été possibles grâce à son soutien financier. Contrairement à Textor, McCourt injecte son propre argent pour maintenir la stabilité financière de l’OM.

Certains supporters, autrefois critiques envers McCourt, reconnaissent désormais que son engagement financier protège le club phocéen des crises qui touchent d’autres clubs de Ligue 1. « Mieux vaut un McCourt distant, mais solide qu’un Textor endetté », soulignent certains fans sur les réseaux sociaux, en comparant la gestion de l’OM avec celle de l’OL, où les dettes s’accumulent.

Vente OM : L’avenir sous l’ombre de McCourt, rachat ou continuité ?

Malgré les spéculations autour d’une possible vente, Frank McCourt semble déterminé à maintenir le cap. Bien que certains supporters du club phocéen rêvent d’investisseurs venus du Moyen-Orient, McCourt se distingue par sa prudence et sa capacité à investir personnellement dans l’OM. Ce profil de propriétaire contraste avec celui de Textor et d’autres investisseurs étrangers, qui n’hésitent pas à financer leurs opérations par des emprunts.

Aujourd’hui, McCourt ne semble pas prêt à vendre l’OM, et cette continuité pourrait être un atout majeur pour le club phocéen, en quête de stabilité et de succès durable. L’Olympique de Marseille cherche à renouer avec son histoire glorieuse, et McCourt poursuit son soutien pour l’aider à atteindre cet objectif. Contrairement à ce que pensent certains, l’argent ne garantit pas tout : autrement, le PSG aurait déjà remporté plusieurs titres en Ligue des champions, et Newcastle United serait en tête de la Premier League cette saison, ce qui n’est toujours pas le cas.