FC Nantes : Antoine Kombouaré en danger, le vestiaire prend une décision ferme

Antoine Kombouaré est sur une chaise éjectable au FC Nantes. La question de son avenir se pose avec insistance, alors que les résultats du FCN sont en berne. Pourtant, le vestiaire nantais semble toujours soutenir son entraîneur.

FC Nantes : Le vestiaire fait bloc autour d’Antoine Kombouaré

Le FC Nantes a débuté la nouvelle saison de Ligue 1 telle qu’il avait achevé la campagne dernière. Après un maintien assuré au bout du suspense, les Canaris doivent encore se battre cette saison pour ne pas descendre en Ligue 1. Avec un quatorzième rang au classement, le FCN d’Antoine Kombouaré n’a gagné que deux matchs contre 4 nuls et 5 défaites.

Un bilan très mitigé, qui contraste avec les ambitions de la direction nantaise pour cette saison. Interrogé sur la situation de l’entraîneur, Tino Kadewere a apporté son soutien sans réserve à Antoine Kombouaré : « C’est un super coach. Il ne cache pas les choses à ses joueurs. S’il a un truc à te dire, il va être direct. Moi, j’aime les entraîneurs honnêtes. Même si parfois tu as l’impression d’avoir fait un bon match, lui va souligner les axes d’amélioration. J’ai progressé depuis son arrivée », a confié l’attaquant zimbabwéen à Eurosport.

Un contrat qui rassure

Cette prise de position est partagée par de nombreux joueurs nantais. Le vestiaire semble uni et déterminé à travailler avec Kombouaré. De plus, le contrat très avantageux signé par l’entraîneur en fin de saison dernière constitue une sorte de bouclier. Son salaire élevé et la durée de son contrat rendent un licenciement très coûteux pour le club.

Le FC Nantes traverse une période financière délicate. Un licenciement d’Antoine Kombouaré entraînerait des indemnités de départ très importantes que le club ne peut pas se permettre. Par ailleurs, trouver un nouvel entraîneur compétent et motivé serait complexe et coûteux.

Si le vestiaire soutient Kombouaré, les résultats sportifs restent la priorité. Si la situation ne s’améliore pas, le président Waldemar Kita pourrait être contraint de prendre une décision difficile. En attendant, il doit trouver les solutions pour redresser la barre et redonner le sourire aux supporters nantais.