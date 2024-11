Mercato PSG : Une décision fracassante tombe pour Ademola Lookman

En quête de renforts offensifs pour le prochain mercato hivernal, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour Ademola Lookman. Face à la menace d’autres grands clubs européens, le club de la capitale aurait pris une décision forte sur ce dossier.

Mercato : Le PSG veut Ademola Lookman

Le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche de renforts de qualité, aurait à nouveau coché le nom d’Ademola Lookman. L’ailier nigérian, révélation de la dernière saison de Ligue Europa avec l’Atalanta, avait déjà été suivi de près par le club de la capitale lors du dernier mercato estival. Son excellente performance en finale, où il avait inscrit un triplé face au Bayer Leverkusen, n’avait pas laissé insensibles les recruteurs parisiens.

Les dirigeants parisiens apprécieraient particulièrement la polyvalence de Lookman, capable d’évoluer sur les ailes comme en pointe. Son profil correspondrait parfaitement aux besoins actuels de l’équipe de Luis Enrique, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Cependant, l’opération s’annonce délicate.

L’Atalanta, qui a remporté la Ligue Europa grâce notamment aux buts d’Ademola Lookman, ne souhaite pas se séparer de son joueur. Le club italien compte sur lui jusqu’à la fin de la saison et pourrait réclamer une indemnité de transfert élevée. Mais selon la presse italienne, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à faire le nécessaire pour attirer le natif de Jos dans les semaines à venir.

Le Paris SG prêt à casser la tirelire pour Ademola Lookman ?

Le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre les petits plats dans les grands pour s’offrir les services d’Ademola Lookman. L’attaquant de l’Atalanta, auteur d’une saison exceptionnelle, est devenu l’une des révélations de la Serie A. Ses 8 buts et 5 passes décisives en 13 matchs n’ont pas laissé les recruteurs indifférents. D’après Calciomercato, le club de la capitale française préparerait une offre de 65 millions d’euros pour convaincre les dirigeants de l’Atalanta de céder l’international nigérian.

Un montant conséquent qui témoigne de l’intérêt très vif du PSG pour le joueur de 27 ans. Si le PSG semble en pole position, Arsenal, la Juventus Turin et le Bayern Munich seraient également sur les rangs. Toutefois, le projet sportif parisien et la perspective de disputer la Ligue des Champions dans l’ancien club de son idole et compatriote Jay-Jay Okocha pourraient faire pencher la balance en faveur du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir si l’offre du champion de France en titre suffira à faire craquer l’actuel 2e de Serie A.