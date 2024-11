Gros coup dur au PSG avant le choc contre le Bayern Munich !

À une semaine de son choc contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena, le PSG a reçu une très mauvaise nouvelle concernant l’effectif de Luis Enrique.

PSG : Double coup dur pour Luis Enrique avant Toulouse

Le Paris Saint-Germain, leader incontesté de Ligue 1, devra composer avec de nombreuses absences pour affronter Toulouse ce vendredi au Parc des Princes. Le club de la capitale a communiqué une liste des joueurs indisponibles pour cette rencontre. Nuno Mendes, touché à la cheville lors du dernier rassemblement de la sélection portugaise, est contraint de déclarer forfait.

Senny Mayulu, jeune espoir du PSG, souffre d’une lésion musculaire au mollet et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le milieu offensif de 17 ans a été victime d’une lésion musculaire au mollet droit lors du rassemblement de l’Équipe de France U20. Un coup dur pour le club de la capitale et pour Luis Enrique, lequel avait pleinement intégré son jeune joueur à la rotation, notamment dans les matches de Ligue 1. Avec réussite puisque Senny Mayulu, qui a disputé 8 matches depuis le début de la saison, a inscrit un but en championnat. Marquinhos, suspendu, est également absent de la liste.

Ces nombreuses indisponibilités obligent Luis Enrique à revoir ses plans. Toujours selon le point médical publié par le PSG ce jeudi matin, « touché par un syndrome viral, Lucas Hernandez reste au repos aujourd’hui. » Par contre, les deux autres blessés de longue date, « Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos s’entraînent avec le collectif. » Et aux dernières nouvelles, les choses pourraient être plus compliquées pour Nuno Mendes à quelques jours d’un match crucial de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.



Nuno Mendes incertain pour le déplacement à Munich



Le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, est rentré blessé de la sélection portugaise. Titulaire lors des matches face à la Pologne et la Croatie, le joueur de 22 ans a été contraint de sortir prématurément du second match suite à une entorse à la cheville droite. Si son sélectionneur, Roberto Martinez, avait évoqué un simple coup, les examens passés au PSG ont confirmé une entorse.

Absent de l’entraînement ce jeudi, à la veille de la réception de Toulouse, Nuno Mendes est incertain pour le choc de mercredi prochain contre le Bayern Munich, à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Le calendrier parisien s’intensifiant dans les semaines à venir, l’entraîneur espagnol devra composer avec ces absences et trouver des solutions pour maintenir le rythme de son équipe.

Un nouveau point sera fait dans les prochains jours pour évaluer les progrès de la récupération de Nuno Mendes et déterminer s’il pourra être présent pour le déplacement à Munich.