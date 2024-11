Coup de tonnerre : Khvicha Kvaratskhelia à un pas du PSG ?

Annoncé en grande pompe comme le successeur de Kylian Mbappé au PSG, Khvicha Kvaratskhelia est finalement resté à Naples l’été passé. Mais le dossier pourrait rapidement revenir à la surface dans les mois à venir. Explications.

Mercato : Kvaratskhelia toujours dans le viseur du PSG, la tension monte à Naples

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait tenté de s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia en proposant un contrat colossal d’environ 13 millions d’euros annuels. Une offre qui a considérablement renforcé la position de négociation du joueur géorgien. Aujourd’hui, le clan Kvaratskhelia se base sur cette proposition du PSG pour exiger une revalorisation de son contrat à Naples.

Les discussions sont tendues, voire glaciales, entre l’entourage du joueur et les dirigeants napolitains. Selon le journaliste Ciro Venerato, Naples ne souhaite pas aller au-delà de 6 millions d’euros annuels, tandis que Kvaratskhelia vise un salaire plus proche des 10 millions d’euros. Cette situation a créé une véritable impasse dans les négociations.

Le PSG, de son côté, reste à l’affût de toute évolution. D’autres grands clubs européens, comme le Barça ou Manchester United, seraient également intéressés par le profil du joueur géorgien. Les performances de Khvicha Kvaratskhelia depuis son arrivée à Naples ont propulsé sa cote sur le marché des transferts.

Ses dribbles, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence ont fait de lui l’un des joueurs les plus convoités en Europe. Cependant, Naples ne souhaite pas le laisser partir facilement et réclame une indemnité de transfert très élevée.

Khvicha Kvaratskhelia fait le forcing pour rejoindre Paris

Selon la presse italienne, le PSG serait sur le point de boucler un transfert XXL cet hiver. Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne de Naples, serait plus que jamais dans le viseur des Parisiens. Après avoir tenté de le recruter l’été dernier, le club de la capitale ne lâche pas l’affaire. Les relations entre Kvaratskhelia et le SSC Naples se sont tendues ces derniers mois.

Les désaccords sur une éventuelle prolongation de contrat sont nombreux, et le joueur de 23 ans semblerait désormais poussé vers la sortie. Selon Ciro Venerato, journaliste de la Rai, le club entraîné par Antonio Conte aurait fixé une clause libératoire à 120 millions d’euros, une somme jugée excessive par l’entourage du joueur, qui pense que 80 millions d’euros seraient largement suffisants pour le transférer.

Le PSG, de son côté, serait prêt à mettre le prix fort pour s’attacher les services de l’ailier géorgien. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, voit en Kvaratskhelia l’élément manquant pour renforcer son attaque. Les discussions seraient en cours entre les deux clubs, et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines. Affaire à suivre…