FC Nantes : Un nul à Paris qui ne résout rien pour le FCN

Le FC Nantes est allé prendre un nul inexpérimenté face au PSG dans une rencontre très compliquée. Mais derrière l’euphorie de cette performance, les Canaris font déjà face à la vraie réalité.

Le FC Nantes bascule dans la zone rouge malgré l’exploit contre le PSG

Le match nul arraché au Parc des Princes semblait avoir apporté un peu de répit au FC Nantes. Pourtant, les Canaris se retrouvent une nouvelle fois dans la zone rouge après la 13ème journée de Ligue 1. La victoire d’Angers a suffi à plonger les Nantais dans les profondeurs du classement, soit une triste 17e place.

« Ce point contre Paris était essentiel pour la confiance, mais le chemin est encore long », avait prévenu Pedro Chirivella dès la fin de la rencontre. Les joueurs nantais en étaient conscients : il fallait confirmer ce résultat positif. Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, partageait cet avis : « Ce point nous donne une voie à suivre », avait-il déclaré.

Un avis qui contraste avec la mine déconfite de Waldemar Kita, le président du club, aperçu dans le vestiaire après le match. Ce nul a visiblement apaisé les tensions autour de l’entraîneur. Pourtant, les problèmes du FC Nantes sont loin d’être résolus. L’équipe n’a toujours pas remporté de victoire après dix journées et le système de jeu mis en place, bien que rassurant, semble trop défensif pour ambitionner de sortir de cette situation.

De plus, la question du gardien de but se pose avec insistance. « Contre Rennes, il faudra jouer plus offensivement », a prévenu Kombouaré. « Mais je signe tout de suite pour une victoire 1-0. » Une victoire qui permettrait de redonner un peu d’air aux Canaris et de faire taire les critiques.