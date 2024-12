Vente OM : Emmanuel Macron en Arabie saoudite, une visite aux multiples enjeux

La vente OM continue d’enflammer les débats. Ces dernières semaines, une possible implication d’Emmanuel Macron dans ce dossier sensible a captivé l’attention, notamment en raison de ses déplacements stratégiques, comme son voyage en Arabie Saoudite.

Vente OM : La visite d’Emmanuel Macron à Riyad intrigue les fans

Le déplacement d’Emmanuel Macron en Arabie Saoudite est officiellement axé sur des questions géopolitiques et des projets économiques. Cependant, la présence du président dans un pays souvent associé à la vente OM intrigue. Cette visite est même interprétée par certains observateurs comme une étape clé dans le processus de rachat du club marseillais.

Mohammed ben Salmane, prince héritier et dirigeant du Fonds public d’investissement saoudien (PIF), est régulièrement cité parmi les potentiels acheteurs du club phocéen. Même si d’autres noms sont récemment apparus dans les discussions, l’intérêt des Saoudiens pour l’Olympique de Marseille persiste. .

Par ailleurs, cette visite présidentielle de trois jours coïncide avec la confirmation de l’organisation de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie Saoudite. Le déplacement d’Emmanuel Macron pourrait donc renforcer les liens économiques et sportifs entre la France et le pays le plus riche du Golfe, notamment via l’Olympique de Marseille.

L’ombre des Saoudiens plane sur l’Olympique de Marseille plane

En tout cas, les rumeurs autour de la vente OM ne faiblissent pas. Thibaud Vézirian, journaliste reconnu pour ses positions sur le sujet, avait récemment affirmé avoir évoqué ce dossier directement avec Emmanuel Macron. Selon lui, l’importance stratégique d’un tel rachat, tant pour Marseille que pour le football français, ne saurait échapper à l’Élysée.

La rumeur d’une présence discrète de fonds saoudiens dans la gestion actuelle de l’OM, notamment à travers un mercato spectaculaire, vient également nourrir les espoirs des supporters. L’arrivée de Roberto De Zerbi et les récents résultats ont renforcé l’idée qu’un renforcement financier pourrait propulser l’OM vers les sommets du football européen.

Vente OM : Une convergence entre sport et politique

Ce scénario rappelle celui de Nicolas Sarkozy et du PSG, où l’ancien président avait joué un rôle déterminant dans l’arrivée des investisseurs qataris. Si Emmanul Macron venait à faciliter l’arrivée des Saoudiens à la tête de l’Olympique de Marseille, cela marquerait un tournant historique pour le club phocéen.

Pour l’instant, aucune annonce officielle ne vient confirmer ces hypothèses. Le milliardaire Frank McCourt est toujours aux commandes du club. Mais l’agitation autour du voyage présidentiel et les déclarations de certains journalises laissent entrevoir une période cruciale pour la vente OM. Si ces négociations aboutissent, elles pourraient bouleverser l’équilibre du football français et européen.