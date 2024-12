Mercato : Christopher Nkunku de retour au PSG, le coup de maître se précise

Remplaçant de luxe dans les plans d’Enzo Maresca, Christopher Nkunku pourrait quitter Chelsea lors du prochain mercato hivernal. Annoncé sur les tablettes du PSG, l’attaquant français pourrait revenir dans son club formateur.

Christopher Nkunku de retour au PSG ? Le feuilleton s’intensifie

Christopher Nkunku pourrait bientôt faire son grand retour au Paris Saint-Germain. L’attaquant français, en manque de temps de jeu à Chelsea, est une priorité du club de la capitale. Après avoir brillé sous les couleurs du RB Leipzig, le joueur de 27 ans n’a pas réussi à s’imposer en Premier League. Selon le média anglais TBR Football, le mercato d’hiver pourrait lui permettre de se relancer dans un autre club qui pourrait être le PSG.

Cinq ans après avoir quitté la capitale, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait ainsi retrouver son club formateur en janvier dans un projet sportif plus ambitieux, un environnement familier et la perspective de retrouver le haut niveau. Les raisons ne manquent pas pour que Nkunku souhaite revenir au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait prêt à faire un choix fort pour rendre possible le retour de son ancien titi.

Randal Kolo Muani sacrifié pour le retour de envisageable ?

Alors que Randal Kolo Muani peine à s’imposer dans le onze de départ du PSG, Luis Campos et Luis Enrique envisageraient un échange avec Chelsea. L’objectif ? Rapatrier Christopher Nkunku, formé au club et désireux de retrouver du temps de jeu. Selon le média anglais TBR Football, les Blues seraient ouverts à cette possibilité.

Mais est-ce que cet échange serait bénéfique pour le PSG ? Si le retour de Nkunku, formé au club, pourrait séduire les supporters parisiens, ses performances récentes à Chelsea interrogent. De son côté, Randal Kolo Muani, arrivé à Paris en 2023 contre un chèque de 95 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, n’a pas encore pleinement convaincu.

Son profil, plus physique et direct, pourrait apporter une nouvelle dimension à l’attaque de Chelsea. L’ancien Nantais, en froid avec Luis Enrique, est également sur le marché. Un jeu de chaises musicales pourrait donc bien s’opérer entre les deux internationaux français dans les semaines à venir. Affaire à suivre…