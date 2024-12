ASSE-OM : Un duo inédit pour l’attaque de Saint-Etienne face à Marseille ?

Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’ASSE, a laissé entrevoir la possibilité d’aligner un duo offensif inédit pour le choc du dimanche face à l’OM. Balayé par le Stade Rennais, Saint-Etienne veut surtout se relancer face aux Phocéens.

ASSE : Vers un nouveau système offensif pour déstabiliser l’OM ?

C’est avec un effectif décimé que Olivier Dall’Oglio prépare la réception de l’Olympique de Marseille. Aïmen Moueffek a reçu une béquille face au Stade Rennais et Ibrahima Wadji s’est blessé à l’entraînement. Ils rejoignent la liste longue des absents que Mathieu Cafaro (suspendu), Augustine Boakye (blessé et suspendu), Briançon, Monconduit, Maçon, Mickael Nadé et Ben Old (blessés). Ce sont en tout neuf joueurs forfaits pour le choc du dimanche soir face aux Marseillais.

Face aux nombreuses absences en attaque (Wadji, Boakye, Cafaro), Dall’Oglio est contraint de revoir ses plans. Interrogé sur la possibilité d’associer Lucas Stassin et Ibrahim Sissoko, l’entraîneur stéphanois a été évasif : « On a un système à une pointe, mais cela peut évoluer. Je suis mis devant le fait accompli par certaines absences », a confié l’entraîneur de l’ASSE.

Si Dall’Oglio n’a pas confirmé officiellement cette association, ses propos laissent penser qu’il pourrait tenter une nouvelle formule offensive pour surprendre l’OM. L’association de Stassin, réputé pour sa vitesse et sa technique, avec Sissoko, plus physique et puissant, pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu stéphanois.

Cette décision serait un pari risqué, mais elle pourrait également s’avérer payante si les deux attaquants parviennent à se trouver et à créer des décalages. Les supporters de l’ASSE attendent avec impatience de découvrir le onze de départ choisi par Dall’Oglio pour ce match crucial.