Transfert-Choc : Ademola Lookman au PSG cet hiver ? L’Atalanta tranche

Outre Victor Osimhen, son compatriote Ademola Lookman est également cité dans les plans du PSG pour le mercato hivernal à venir. Si le SSC Naples semble ouvert à un départ de son attaquant prêté à Galatasaray, l’Atalanta Bergame a d’autres plans pour son joueur.

Mercato : Le PSG de retour à la charge pour Ademola Lookman

Après avoir tenté en vain de l’attirer cet été, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire pour Ademola Lookman. Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Atalanta Bergame, l’international nigérian est devenu l’une des révélations du football européen. Ses 10 buts et 5 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues cette saison, ont davantage convaincu et attiré l’attention des plus grands clubs.

Selon les informations de Football Insider, le PSG serait en pôle position pour s’attacher les services de l’attaquant de 27 ans, devançant ainsi West Ham. Cependant, l’arrivée de Lookman pose question. Évoluant principalement en ailier dans le 3-5-2 de Gian Piero Gasperini, son profil semble redondant avec ceux de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Le PSG aurait-il un plan pour exploiter au mieux les qualités de l’ancien joueur d’Everton ? Ou envisage-t-il de le faire évoluer à un autre poste ? Autant de questions qui restent en suspens. De son côté, le club italien ne semble pas vraiment chaud à l’idée de se séparer de son numéro 11 en milieu de saison.

Le Paris SG bloqué sur la piste Lookman cet hiver

Alors que le Paris Saint-Germain éprouve des difficultés en attaque, les rumeurs de transferts se multiplient. Si le nom de Victor Osimhen revient régulièrement, celui d’Ademola Lookman semble s’éloigner. L’attaquant nigérian, qui brille de mille feux du côté de Galatasaray, avait déjà été ciblé par le club de la capitale l’été dernier.

Cependant, c’est son compatriote, évoluant à l’Atalanta Bergame, qui avait retenu l’attention des recruteurs parisiens. Ses performances impressionnantes, notamment en Ligue Europa avec un triplé face au Bayer Leverkusen, en font l’un des attaquants les plus en vue du moment. Malheureusement pour les supporters parisiens, les espoirs de voir Lookman rejoindre la capitale française cet hiver semblent s’amenuiser.

Le directeur général de l’Atalanta, Antonio Percassi, a clairement indiqué que le club n’avait pas l’intention de se séparer de son joueur lors du prochain mercato de janvier. « Notre plan est de ne rien changer pendant la fenêtre de janvier », a notamment déclaré Antonio Percassi devant les médias locaux.

Valorisé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Lookman est sous contrat jusqu’en 2026 avec une option supplémentaire. Une plus-value conséquente pour le club italien qui l’avait recruté à Leipzig pour un montant bien inférieur. Si le PSG semble donc bloqué dans sa quête d’un attaquant de pointe cet hiver, le dossier Victor Osimhen reste ouvert.