Toulouse FC – ASSE : Un match sous haute tension pour Saint-Etienne

L’ASSE tentera de se relancer ce vendredi face au Toulouse FC. Un match s’annonce beaucoup d’enjeux pour une équipe de Saint-Etienne, qui pourrait s’en sortir avec des séquelles.

Toulouse FC – ASSE : Alerte rouge ! Plusieurs Verts menacé de suspension

L’ASSE se prépare à un déplacement périlleux à Toulouse, ce vendredi, dans un contexte sportif déjà compliqué. Les Verts, sur une série de deux défaites consécutives, pourraient voir leurs difficultés s’aggraver en raison de nombreuses absences et d’une menace qui plane sur plusieurs joueurs clés. En effet, quatre joueurs stéphanois sont sous la menace d’une suspension en cas de nouveau carton jaune.

Parmi eux, Léo Pétrot, Mathis Amougou, Mickaël Nadé et Gautier Larsonneur. Le dernier cité, le gardien titulaire, est particulièrement surveillé. Une suspension du portier français serait un coup dur pour l’ASSE, qui devrait alors faire confiance à Brice Maubleu. Les absences de Mathieu Cafaro et Augustine Boakye, tous deux suspendus ou blessés, viennent également compliquer la tâche d’Olivier Dall’Oglio.

L’entraîneur stéphanois devra composer avec un groupe réduit et faire preuve d’ingéniosité pour trouver la bonne formule. Chaque point est précieux pour l’AS Saint-Etienne, qui lutte pour se maintenir en Ligue 1. Une victoire à Toulouse permettrait aux Verts de se relancer et de prendre un peu d’air au classement. En revanche, une nouvelle défaite pourrait enfoncer un peu plus le club dans la crise.