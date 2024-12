Mercato OM : Dimitri Payet relance la piste Paul Pogba à Marseille

Après Patrice Évra, Adil Rami et Adrien Rabiot, c’est au tour de Dimitri Payet de livrer son avis sur une possible arrivée de Paul Pogba à l’OM lors du prochain mercato hivernal. Tout logiquement, l’ancien chouchou de Marseille valide totalement cette option.

Mercato OM : Dimitri Payet confirme son intérêt pour Paul Pogba

Présent au stade Vélodrome pour assister à la rencontre entre l’OM et le LOSC, ce samedi après-midi, Dimitri Payet a évoqué la possibilité de voir Paul Pogba rejoindre le club phocéen. Tout comme d’autres joueurs marseillais, l’ancien international français a invité le milieu de terrain, actuellement libre de tout contrat, à s’engager avec l’OM.

« Comme tous les supporters marseillais, ça fait rêver. Après, est-ce que c’est vrai ou pas, je ne peux pas vous en dire plus. Je l’ai côtoyé en équipe de France, il sait où il met les pieds. Il a déjà joué ici, ça ne peut qu’être bénéfique pour lui un club comme Marseille », a indiqué le milieu offensif de Vasco da Gama au micro de BeIN Sports.

Libre depuis sa rupture de contrat avec la Juventus, Paul Pogba reste une cible très convoitée sur le marché des transferts. Son expérience, sa technique et sa vision du jeu pourraient apporter un plus indéniable à l’effectif de Roberto De Zerbi à Marseille. Toutefois, plusieurs obstacles pourraient freiner cette opération : le salaire élevé que pourrait demander le Français de 32 ans, la concurrence d’autres clubs européens, et la volonté de l’OM de recruter dans d’autres secteurs de jeu.

Paul Pogba trop cher pour l’Olympique de Marseille ?

L’idée de voir Paul Pogba revêtir le maillot de l’OM enflamme les supporters marseillais. Libre de tout contrat, le champion du monde semble être une opportunité en or pour le club phocéen, à la recherche d’un milieu de terrain de classe mondiale. Mais la question financière plane sur ce dossier.

Lors d’une émission télévisée brésilienne, Pogba a laissé entendre qu’il était prêt à jouer pour l’amour du jeu. Des déclarations qui ont fait rêver les fans de l’OM. Cependant, les exigences financières d’un joueur de son calibre sont élevées. Frank McCourt, propriétaire de l’OM, a déjà beaucoup investi dans le club ces dernières années.

Peut-il se permettre de dépenser une telle somme pour un seul joueur ? L’arrivée de Pogba aurait un impact sportif indéniable sur l’OM. Son expérience, sa technique et sa vision du jeu seraient des atouts majeurs pour l’équipe. Mais il faudrait également prendre en compte les conséquences financières de cette opération.

L’OM devrait sans doute se séparer de certains joueurs pour équilibrer sa masse salariale. En somme, la signature de Paul Pogba par l’Olympique de Marseille est un scénario passionnant qui titille l’imagination des supporters. Mais il reste encore beaucoup d’incertitudes quant à la faisabilité de cette opération. Seul l’avenir nous dira si ce rêve deviendra réalité.