Coup de tonnerre au PSG : Kolo Muani transféré dans un club de Ligue 1 ?

Mis à l’écart par Luis Enrique, l’attaquant Randal Kolo Muani pourrait quitter les rangs du PSG cet hiver. Annoncé dans les plans de plusieurs grands clubs européens à l’étranger, le joueur de 26 ans pourrait finalement rester en Ligue 1.

Luis Enrique montre clairement la porte de sortie à Kolo Muani

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, n’a pas caché son agacement à devoir justifier l’absence de Randal Kolo Muani du groupe face à l’Olympique Lyonnais. Interrogé sur le sujet, le technicien espagnol a sèchement répliqué : « je ne peux convoquer que 20 joueurs. Ceux qui ne comprennent pas, ce n’est pas mon problème. »

Cette mise à l’écart de l’attaquant international français interroge sur les relations entre les deux hommes et sur les raisons de ce choix fort. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique a multiplié les décisions fortes, affirmant son autorité sur le vestiaire. Si ses résultats sont pour l’instant encourageants, cette affaire vient ternir quelque peu le tableau.

L’écart entre Randal Kolo Muani et le groupe parisien soulève de nombreuses questions sur les coulisses du club et sur l’avenir de l’ancien Nantais. Recruté contre un chèque de 95 millions d’euros à l’été 2023, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, qui ne s’opposerait pas à son départ. D’ailleurs, un club de Ligue 1 serait déjà en pole position pour attirer le chouchou de Didier Deschamps.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani à l’AS Monaco ?

Randal Kolo Muani ne fait plus partie des plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Barré de la composition, l’attaquant français voit son avenir s’écrire ailleurs. Si plusieurs clubs européens sont intéressés, c’est l’AS Monaco qui semble tenir la corde, selon les informations de L’Équipe. Relégué sur le banc, Kolo Muani a vu son temps de jeu se réduire considérablement ces derniers mois.

Son départ cet hiver semble désormais inévitable. L’ancien Nantais pourrait rebondir en Bundesliga, où le RB Leipzig le suit de près. Mais c’est en Ligue 1 que l’avenir de l’attaquant se dessine le plus clairement. En effet, l’AS Monaco, à la recherche d’un attaquant de pointe suite à la blessure de Folarin Balogun, aurait fait de Kolo Muani sa priorité. Un prêt avec option d’achat serait la formule la plus probable pour conclure ce transfert.

« Le prêt, avec ou sans option d’achat, apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus réaliste. Manchester United est le club qui s’est positionné le plus concrètement ces dernières semaines (avant l’arrivée de Ruben Amorim), mais les Red Devils ont des urgences à régler avant de pouvoir avancer. L’intérêt de Leipzig est réel, mais encore balbutiant. Il faudra guetter aussi l’AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé chercher un attaquant après la blessure de Folarin Balogun. Le départ de plus en plus probable de « RKM » ouvrira également la porte à une recrue offensive au PSG », explique le quotidien sportif.

Ce départ pourrait permettre au PSG de recruter un attaquant plus profilé pour compléter son effectif. Les noms de Viktor Gyokeres, Victor Osimhen ou encore Marcus Rashford circulent avec insistance. Affaire à suivre…