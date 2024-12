Toulouse FC : Carles Martinez Novell fait le bilan à mi-saison du TFC

En ouverture de la 15e journée de Ligue 1, le Toulouse FC a décroché une victoire importante contre l’AS Saint-Étienne (2-1) grâce à un but dans les dernières minutes signé Zakaria Aboukhlal. Ce succès permet au TFC de conclure l’année 2024 sur une note positive. À l’issue du match, l’entraîneur Carles Martinez Novell s’est exprimé devant la presse pour dresser un bilan de la première moitié de la saison.

Carles Martinez Novell salue l’état d’esprit de son équipe

Avant de revenir sur le bilan à mi-saison, Carles Martinez Novell a tenu à féliciter ses joueurs pour leur combativité et leur détermination lors de cette rencontre face à l’AS Saint-Étienne.

« La bonne nouvelle de ce match, c’est qu’on a su rester dans cette rencontre jusqu’au bout, notamment dans la gestion des émotions. On a affiché un très gros état d’esprit dans un match très compliqué. Et cela a bien fini pour nous », a déclaré l’entraîneur, avant d’évoquer la prestation des Stéphanois, qu’il a également salués.

« On savait qu’ils sortaient de deux matchs plutôt corrects. C’est une équipe bien organisée et compétitive. On ne s’attendait pas à ce qu’ils monopolisent autant le ballon. Ils ont aligné des joueurs capables d’exploiter les espaces, notamment derrière notre défense. Malgré tout cela, ils n’ont pas eu énormément d’occasions franches. Je félicite Saint-Étienne pour leur performance, mais pour nous, il était important de s’en sortir, même sans être parfaits. »

Le bilan à mi-saison du Toulouse FC

Grâce à cette victoire, le Toulouse FC termine cette première moitié de saison sur une note positive. Avec 6 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites, les Violets occupent la 9e place du classement avec 21 points, à seulement trois longueurs du top 6. Carles Martinez Novell a exprimé sa satisfaction quant aux progrès de son équipe :

« C’est bien d’avoir 21 points. Nous sommes une équipe qui grandit, qui progresse, et qui doit continuer à avancer. Nous nous améliorons dans de nombreux domaines. L’essentiel est de conserver cet état d’esprit et cette envie de se battre lors de chaque match. »

Toutefois, l’entraîneur reste prudent et garde les pieds sur terre : « Maintenant, je veux me concentrer sur les matchs qui arrivent. Il faudra continuer à gagner. Nous voulons nous offrir le droit de rêver et de réaliser une belle saison. »