ASM – PSG : Luis Enrique prêt à révolutionner l’attaque du Paris SG face à Monaco ?

Le PSG se prépare à affronter l’AS Monaco ce mercredi pour son dernier match de Ligue 1 avant la trêve. Luis Enrique pourrait profiter de cette rencontre pour aligner un trio offensif inédit.

ASM – PSG : Un dernier test avant la trêve pour le Paris SG et Luis Enrique

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG vient de signer sa onzième victoire de la saison en championnat. Un succès rassurant 3-1 face à une équipe de l’OL trop frileuse. Leader incontesté, ce match face à l’AS Monaco est crucial pour le Paris Saint-Germain, un véritable test pour les hommes de Luis Enrique. Une victoire permettrait aux Parisiens de conforter leur place de leader et de prendre de l’avance sur leurs poursuivants mais aussi de se rassurer.

De plus, ce serait l’occasion pour Luis Enrique de tester de nouvelles combinaisons et de préparer les prochaines échéances. En face, l’objectif pour l’AS Monaco est de mettre fin à la belle série d’invincibilité du PSG et contester sa suprématie. Un succès serait une parfaite occasion pour reprendre la deuxième place à l’Olympique de Marseille.

PSG : Dembélé, Ramos et Barcola enfin ensemble face à l’AS Monaco ?

Avec l’absence probable de Nuno Mendes, touché à la cuisse, Luis Enrique pourrait profiter de cette rencontre pour tester de nouvelles combinaisons. Ce qui pourrait ainsi donner l’opportunité à Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez de gagner du temps de jeu. Le jeune milieu de terrain Désiré Doué, auteur de prestations remarquées récemment, notamment face à l’OL, pourrait être associé à Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain.

En attaque, le trio Ousmane Dembélé-Gonçalo Ramos-Bradley Barcola n’a encore jamais débuté ensemble sous le maillot parisien. Cette association de Luis Enrique pourrait apporter de la fraîcheur et de la créativité au jeu parisien. Dembélé, avec sa vitesse et sa technique, pourrait apporter de la profondeur, tandis que Ramos et Barcola pourraient se charger de la finition.

Cette composition permettrait également de reposer certains joueurs cadres en vue des prochaines échéances. Achraf Hakimi, qui a effectué un aller-retour Paris-Marrakech pour le Ballon d’Or africain, pourrait ainsi être préservé.

Composition probable du PSG face à l’AS Monaco :