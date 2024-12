Mercato PSG : Annonce imminente pour le retour de Christopher Nkunku ?

En manque de temps de jeu à Chelsea, Christopher Nkunku pourrait changer d’air cet hiver. En quête d’un nouveau club pour rebondir, l’attaquant français pourrait signer son retour au PSG. Ce dossier devrait même se préciser dans les jours à venir.

PSG Mercato : Le Paris SG accélère pour rapatrier Christopher Nkunku

Ancien titi parisien, Christopher Nkunku pourrait bientôt retrouver les pelouses du Parc des Princes. Barré par la concurrence à Chelsea, l’attaquant de 27 ans ne cache pas son envie de retrouver du temps de jeu. La polyvalence et la qualité technique de l’international français séduisent particulièrement Luis Enrique, qui voit en lui un renfort idéal pour son attaque.

Les discussions sont en cours entre les deux clubs pour finaliser un prêt avec option d’achat. L’attaquant recruté pour 60 millions d’euros en 2023 en provenance de Leipzig n’a débuté que deux matchs en Premier League cette saison. Une situation qui n’a pas l’air d’affecter son manager Enzo Maresca. « Nkunku aimerait jouer plus ? Et moi j’aimerais avoir de longs cheveux », s’amusait le technicien italien il y a quelques semaines.

Ce genre de réponse peut finalement inciter Christopher Nkunku à partir, surtout si le Paris Saint-Germain est dans le coup. Et selon le compte Twitter PSG Inside Actus, le natif de Lagny-sur-Marne ne serait pas contre un retour dans son club formateur.

Les dirigeants parisiens auraient donc entamé des discussions avec Chelsea afin de boucler un prêt avec option d’achat. En attendant un accord entre les deux clubs, une annonce pourrait prochainement tomber dans ce dossier.

Divorce bientôt confirmé entre Nkunku et Chelsea ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Christopher Nkunku serait à la recherche d’un nouveau challenge loin de Chelsea. En difficulté sous les ordres d’Enzo Maresca, l’ancien partenaire de Neymar voudrait retrouver une place de titulaire dans un autre club, à en croire le média anglais TBR Football.

Toujours selon la source britannique, le Paris SG aurait effectivement manifesté un vif intérêt pour son ancien attaquant. D’ailleurs, Christophe Lollichon, l’ancien entraîneur des gardiens des Blues et désormais à Dunkerque, a confirmé les difficultés de Nkunku à Londres et son possible départ en janvier.

« On me dit qu’un choix va devoir être pris par le joueur ou le club. Nkunku ne peut pas rester une éternelle doublure, c’est impossible. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce joueur doit jouer », a déclaré le coach français dans des propos rapportés par 90 Min. Alors que Randal Kolo Muani pourrait quitter les rangs du PSG cet hiver, Luis Enrique pourrait recevoir le renfort de Christopher de Nkunku, qui pourrait être une excellente opportunité. Affaire à suivre…