Auteur d’un excellent début de saison malgré son statut de promu, l’AJ Auxerre ne devrait pas bouleverser son effectif cet hiver. L’entraîneur Christophe Pélissier souhaite conserver la dynamique actuelle et rester fidèle à ses choix tactiques. Résultat : un mercato hivernal calme s’annonce du côté de l’Yonne.

Une première partie de saison impressionnante

L’AJ Auxerre est l’une des belles surprises de cette première moitié de saison en Ligue 1. Promu après avoir décroché le titre de champion de Ligue 2 la saison dernière, le club auxerrois s’est illustré dans l’élite française. En 15 journées, les hommes de Christophe Pélissier comptent six victoires, trois nuls et six défaites, avec des performances marquantes contre des cadors du championnat.

Parmi leurs exploits, on retient des résultats impressionnants : les matchs nul contre le PSG (0-0) et le RC Lens (2-2), ainsi que les victoires contre l’Olympique de Marseille (3-1), le Stade Brestois (3-0) et le Stade Rennais FC (4-0). Grâce à ces résultats, l’AJA occupe une encourageante huitième place au classement avec 21 points, à seulement trois unités du top 6 (OGC Nice, 24 points).

Mercato AJ Auxerre : Pas de mouvement prévu cet hiver ?

Christophe Pélissier privilégie la stabilité

Si l’AJ Auxerre brille en ce début de saison, c’est en grande partie grâce aux choix tactiques de Christophe Pélissier. L’entraîneur de 59 ans accorde une grande confiance à son effectif, en offrant du temps de jeu à un maximum de joueurs. Cette stratégie a permis de créer une forte cohésion au sein du groupe.

Dans cette optique, le technicien ne prévoit pas de recruter cet hiver, préférant miser sur la stabilité. Pour renforcer cette continuité, le club a récemment prolongé les contrats de plusieurs joueurs clés : Clément Akpa, lié à l’AJA jusqu’en 2027 et Lassine Sinayoko, engagé jusqu’en 2026.

Si des renforts sont envisagés, ce ne sera pas avant le mercato estival 2025. En janvier, l’AJ Auxerre accueillera Julien Dubois, qui prendra la tête de la cellule de recrutement. Selon L’Équipe, ce dernier aura pour mission de préparer minutieusement les prochaines campagnes de recrutement, avec pour objectif de renforcer l’équipe en vue de la saison prochaine.