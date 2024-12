Mercato Stade Brestois : Une prolongation majeure en préparation au SB29

Alors que le Stade Brestois traverse une saison en demi-teinte, le club breton cherche à renforcer ses rangs cet hiver. En plus de potentielles recrues, une annonce capitale pourrait bientôt être officialisée : la prolongation du contrat d’Éric Roy, l’entraîneur principal.

Éric Roy : L’homme providentiel du Stade Brestois

Arrivé en janvier 2023 avec un contrat initial de six mois, Éric Roy avait pour mission de maintenir le SB29 en Ligue 1. À l’époque, le club était en grande difficulté sous Michel Der Zakarian. Avec son expérience, le technicien niçois a relevé ce défi, propulsant Brest à une 14ᵉ place avec 44 points lors de la saison 2022-2023.

Reconnaissant ses efforts, le directeur sportif Grégory Lorenzi a œuvré pour prolonger son contrat. Résultat : Éric Roy a signé jusqu’en juin 2025. Lors de la saison 2023-2024, il a réalisé l’impensable, menant Brest à la 3ᵉ place de Ligue 1 et décrochant une qualification historique en Ligue des Champions. Jamais auparavant les Ty Zefs n’avaient atteint un tel sommet depuis la création du club.

Pour sa première campagne européenne, Éric Roy impressionne. Après six journées en phase de poules, le Stade Brestois affiche un bilan remarquable : quatre victoires, un match nul et une seule défaite, synonyme de qualification pour les barrages. Si le championnat s’avère plus compliqué cette saison, Brest reste loin de la zone rouge.

Photo : Eric Roy

Une prolongation imminente pour Éric Roy ?

Compte tenu de ces succès, la direction brestoise souhaite sécuriser l’avenir d’Éric Roy. Selon plusieurs sources françaises, des discussions avancées seraient en cours entre le coach niçois et le directeur sportif Grégory Lorenzi. L’objectif : prolonger le contrat de l’entraîneur, qui expire en juin 2025. Si l’accord est finalisé, Éric Roy aura l’opportunité de poursuivre son œuvre et d’inscrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du Stade Brestois.