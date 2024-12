Mercato PSG : Un coup de maître pour le Paris SG en attaque ?

Après avoir éconduit l’AC Milan ces derniers jours, le PSG pourrait frapper un gros coup en attaque lors de ce mercato hivernal. Un renfort colossal pour l’équipe de Luis Enrique au Paris SG.

Mercato PSG : Le Paris SG tente un échange spectaculaire en attaque

Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG dès cet hiver. L’Angleterre, où plusieurs clubs le courtisent, semble être sa destination privilégiée. Manchester United serait intéressé pour en faire le remplaçant de Marcus Rashford. Une situation qui pourrait donner des idées aux dirigeants des deux clubs.

Titulaire lors de nombreux matchs de l’Équipe de France en 2024, Kolo Muani est très convoité sur le marché des transferts, notamment en Angleterre, par Arsenal et Manchester United. Actuellement 14es de Premier League, les Red Devils ne seraient pas contre l’arrivée d’un buteur vif et efficace comme l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Un intérêt qui pourrait grandement satisfaire Luis Enrique et Luis Campos.

Randal Kolo Muani à Manchester et Marcus Rashford à Paris ?

Selon le journaliste Pete O’Rourke de Football Insider, Manchester United cible effectivement Randal Kolo Muani pour le mercato de janvier. Le compatriote de Kylian Mbappé serait notamment envisagé pour remplacer Marcus Rashford, dont le départ est évoqué.

« L’un des noms à surveiller en janvier sera probablement Randal Kolo Muani au PSG. Il n’est pas retenu par le club français, qui est prêt à le laisser partir. Pourrait-il remplacer Marcus Rashford à Old Trafford ? Si Rashford finit par quitter Manchester United, comme beaucoup s’y attendent », indique le spécialiste anglais.

L’avenir de Kolo Muani est donc lié à celui de Marcus Rashford. L’Anglais et son salaire conséquent (1,5 million d’euros par mois) rendent son transfert complexe. Fenerbahçe, entraîné par José Mourinho, étudierait la possibilité d’un prêt avec une prise en charge d’une partie du salaire par Manchester United. Le Paris Saint-Germain pourrait également faciliter les choses.

Le club parisien suit attentivement Rashford depuis plusieurs années et a tenté de le recruter à plusieurs reprises. Un échange entre Rashford et Kolo Muani offrirait un nouveau renfort à Luis Enrique sans impliquer un transfert onéreux. Cependant, cette opération est loin d’être conclue, car d’autres cadors européens, notamment le Barça, sont aussi annoncés sur ses traces. Affaire à suivre…