Mercato Havre AC : un autre club allemand s’intéresse à Étienne Youté Kinkoué

Le Havre AC pourrait finalement se séparer d’Étienne Youté Kinkoué cet hiver. Arrivé en janvier 2023 et récemment prolongé jusqu’en juin 2026, le défenseur franco-camerounais de 22 ans attire désormais l’attention d’un nouveau prétendant en Allemagne : le VfB Stuttgart.

Le transfert manqué à Hoffenheim

L’été dernier, Étienne Youté Kinkoué était déjà sur le point de rejoindre la Bundesliga via Hoffenheim, qui avait formulé une offre officielle. Les négociations avaient tellement avancé que le natif de Lyon avait quitté l’effectif du Havre AC. Pourtant, au dernier moment, il avait choisi de rester en Normandie :

« J’ai eu cette proposition pour partir à Hoffenheim, c’était intéressant. Mais par rapport à ce que je voulais, à ce que je voyais au Havre, au coach et au staff, je me suis dit que c’était mieux de rester. J’étais dans un contexte épanouissant, et je voulais prouver un peu plus avant de viser mieux », a-t-il déclaré à Foot Mercato.

Cette décision a permis au joueur de prolonger son contrat jusqu’en 2026 avec le Havre AC. Malgré cela, Youté Kinkoué reste une pièce maîtresse dans l’effectif de Didier Digard. En cette première partie de saison, il a déjà disputé 11 matchs en tant que titulaire indiscutable, confirmant son importance au sein de l’équipe. Ses prestations ne passent pas inaperçues en Allemagne, où le VfB Stuttgart serait prêt à passer à l’action.

le-havre-ac

Étienne Youté Kinkoué en route pour Stuttgart ?

D’après les informations de Foot Mercato, le VfB Stuttgart, actuellement engagé en Ligue des champions, surveille de près le profil du défenseur havrais. À la recherche d’un renfort expérimenté pour leur charnière centrale, les dirigeants allemands considèrent Étienne Youté Kinkoué comme un choix idéal. Des discussions pourraient s’ouvrir dans les prochains jours, alors que la période du mercato hivernal approche.

Interrogé sur un éventuel départ, le principal intéressé n’exclut rien : « C’est un scénario envisageable, mais pour l’instant, on n’en parle pas avec mon entourage ou mon agent. Aujourd’hui, ma réalité est au Havre. Il y a des championnats qui m’attirent, comme la Premier League, l’Allemagne ou encore l’Espagne, que j’apprécie particulièrement », a-t-il confié en novembre dernier.

Avec le souhait du joueur d’évoluer à l’étranger et les difficultés financières que traverse le Havre AC, les négociations pourraient s’accélérer. Évalué à 8 millions d’euros, Étienne Youté Kinkoué représente une opportunité pour les Normands de renflouer leurs caisses.