OM – Havre : Privé d’un titulaire, De Zerbi réajuste sa compo !

L’OM accueille ce dimanche le Havre AC dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Et pour ce duel, Roberto De Zerbi procédera à quelques aménagements dans sa composition d’équipe.

OM – Havre : Roberto De Zerbi composera sans Geoffrey Kondogbia

L’Olympique de Marseille entame l’année 2025 avec ambition. Les Phocéens, sur une dynamique positive avant la trêve, accueillent le Havre AC ce dimanche soir au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont retrouvé le chemin de l’entraînement dans de bonnes conditions physiques, visent une nouvelle victoire pour se rapprocher du PSG en tête de la Ligue 1.

« Les joueurs sont revenus en pleine forme », s’est félicité le technicien italien en conférence de presse. L’objectif est clair pour les Phocéens: s’imposer à domicile pour revenir à sept points du leader parisien et creuser l’écart sur Monaco. Mais pour cette rencontre, De Zerbi devra composer sans Pol Lirola, suspendu, ni Geoffrey Kondogbia, blessé au mollet.

Des changements prévus en défense

L’absence du milieu de terrain centrafricain contraint l’entraîneur marseillais à revoir sa défense. « On pourrait revenir à quatre ou rester comme ça. J’ai des joueurs qui peuvent jouer, comme Brassier, Cornelius ou Meïté. », a indiqué Roberto De Zerbi en conférence de presse. Faris Moumbagna et Valentin Carboni sont toujours indisponibles.

Chancel Mbemba et Bamo Meïté, même s’ils ont participé à l’entraînement, ne devraient pas être disputés le choc contre Le Havre. L’OM, porté par son public, aura en tout cas à cœur de confirmer sa bonne série et de lancer de la meilleure des manières cette nouvelle année. Roberto De Zerbi alignera la meilleure équipe possible pour ce match.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Cornelius, Merlin

Milieux : Rabiot, Hojbjerg, Rongier

Attaquants : Henrique, Greenwood et Maupay