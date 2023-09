Le nouveau milieu de terrain de l’OM, Geoffrey Kondogbia, vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Il ne disputera pas la prochaine CAN.

OM : Geoffrey Kondogbia ne participera pas à la prochaine CAN

La trêve internationale n'a pas été propice pour Geoffrey Kondogbia, le nouveau milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Arrivé cet été en provenance de l'Atlético Madrid, le joueur de 30 ans a connu une blessure au genou gauche lors du match nul concédé à Metz (2-2) le 18 août dernier. Cette blessure l'a écarté des terrains de Ligue 1 ces dernières semaines et l'a également empêché de rejoindre l'équipe nationale de la Centrafrique pendant la trêve internationale.

En l'absence de Geoffrey Kondogbia, la sélection centrafricaine s'est inclinée ce jeudi soir face au Ghana (1-2) lors de la sixième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Cette défaite signifie que la Centrafrique ne participera pas à la phase finale de la CAN, qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Pour le milieu de terrain expérimenté, cette élimination est une grosse déception, car il n'aura pas l'opportunité de représenter son pays lors de ce prestigieux tournoi africain.

Un ouf de soulagement pour l'Olympique de Marseille

Cependant, du côté de l'Olympique de Marseille, l’élimination de la Centrafrique est perçue comme un soulagement. En effet, l’entraîneur Marcelino pourra sans doute compter sur Geoffrey Kondogbia en début d'année prochaine, ce qui représente une bonne nouvelle. L'absence de l’ancien joueur du RC Lens aurait pu compliquer les plans de l'OM pendant cette période cruciale de la saison. Mais l’équipe phocéenne aura l’occasion de compter sur son nouveau milieu de terrain.

Son expérience et sa qualité de jeu sont des atouts précieux pour l'équipe présidée par Pablo Longoria. Après sa blessure au genou, Geoffrey Kondogbia travaille dur pour retrouver sa forme physique optimale et être prêt à contribuer de manière significative à la réussite de l'OM. Il a d’ailleurs repris la course et se dirige vers un retour à l’entraînement collectif plus tôt que prévu. Même si la déception de l'élimination de la Centrafrique est encore palpable pour Geoffrey Kondogbia, il peut maintenant se concentrer sur sa récupération et sur son rôle au sein de l'OM.