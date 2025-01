ASSE : Une grosse surprise en vue face à Reims pour la grande première d’Eirik Horneland ?

Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’ASSE, est confronté à un casse-tête de taille pour son premier match à la tête des Verts. Privé d’Ibrahim Sissoko, suspendu, le technicien norvégien doit composer un onze de départ inédit face au Stade de Reims.

ASSE : Djylian Nguessan, la surprise de taille pour les débuts d’Eirik Horneland à Saint-Etienne ?

Dans une panne offensive inquiétante, l’ASSE sera très attendue ce samedi face au Stade de Reims. L’attente est d’autant plus grande qu’il s’agit des débuts d’Eirik Horneland sur le banc de l’AS Saint-Etienne. Pour la réception des Champenois, les Verts devront faire face à l’absence d’Ibrahim Sissoko, suspendu. Face à cette situation, le technicien norvégien pourrait faire des choix forts pour son attaque.

Eirik Horneland pourrait être tenté de lancer un pari audacieux en titularisant Djylian Nguessan, un jeune attaquant de 16 ans. Si Lucas Stassin semble être le favori pour débuter en pointe, Nguessan, qui a récemment signé son premier contrat professionnel, pourrait lui voler la vedette. Le jeune attaquant, international français U17, s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel et a déjà montré de belles qualités.

Selon nos confrères de Peuple Vert, le jeune attaquant de 16 ans, qui vient de signer son premier contrat professionnel, pourrait être aligné d’entrée de jeu. En effet, avec les nombreuses absences au sein de l’effectif, Nguessan apparaît comme une alternative crédible à Lucas Stassin en pointe de l’attaque.

Un record en vue à Saint-Etienne ?

Lancer un joueur aussi jeune dans un match aussi important est un pari risqué, mais qui pourrait payer. Nguessan, réputé pour son sens du but et sa technique, a déjà montré de belles qualités avec les équipes de jeunes. Une titularisation ce week-end serait une consécration pour le jeune attaquant et une marque de confiance de la part de son entraîneur.

Une éventuelle titularisation de Nguessan ferait de lui l’un des plus jeunes joueurs à porter le maillot de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Ce serait un événement marquant pour le club et un signe fort de la volonté de donner leur chance aux jeunes talents. Les absences forcées lui offrent une opportunité en or de se montrer. Le jeune joueur a toutes les cartes en main pour saisir sa chance et impressionner le staff technique.

Son éventuelle titularisation marquerait une nouvelle étape dans sa jeune carrière et pourrait lancer une dynamique positive pour l’équipe. Ce match contre Reims est très important pour l’ASSE, qui cherche à se relancer après une première partie de saison difficile. La performance de l’équipe et le choix de l’entraîneur seront scrutés de près par les supporters stéphanois.