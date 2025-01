ASSE : Olivier Dall’Oglio avait raison, la data ne fait pas tout à Saint-Etienne

L’ASSE traverse une période difficile et le mercato hivernal s’annonce crucial pour redresser la barre. Si le club stéphanois a l’intention de renforcer son effectif, sa stratégie de recrutement basée sur les données suscite de plus en plus d’interrogations.

Mercato ASSE : Saint-Etienne dans l’impasse, le recrutement basé sur les datas en question

L’ASSE, en difficulté en Ligue 1, est à la recherche de solutions pour redresser la barre lors du mercato hivernal. Cependant, le club stéphanois, dirigé par Kilmer Sports Ventures, pourrait être confronté à un dilemme : maintenir sa stratégie de recrutement basée sur les données ou opter pour un retour aux fondamentaux et miser sur l’expérience.

Les recrutements effectués par l’ASSE lors des derniers mercatos ont été guidés par une analyse approfondie des données statistiques des joueurs. Si cette approche a permis d’identifier des talents prometteurs, elle n’a pas encore porté ses fruits sur le terrain. Les jeunes recrues stéphanoises peinent à s’adapter à l’exigence de la Ligue 1, manquant cruellement d’expérience.

Olivier Dall’Oglio avait déjà mis en garde

Malgré un mercato actif l’été dernier, les Verts peinent à engranger des points et à se maintenir en Ligue 1. Les recrues estivales, sélectionnées en grande partie grâce à des algorithmes, n’ont pas apporté les résultats escomptés. Olivier Dall’Oglio, l’ancien entraîneur des Verts, avait déjà exprimé ses réserves concernant cette approche trop quantitative du recrutement.

Selon lui, les données sont un outil précieux, mais elles ne doivent pas remplacer le jugement humain et l’expérience. « La data nous apporte beaucoup de renseignements. Comment on traite les renseignements qu’on nous donne ? Qu’est-ce qu’on peut amener de plus aux garçons ? C’est une aide, pas une finalité », avait-il déclaré à l’époque.

« On a besoin d’avoir le maximum de renseignements sur les joueurs qu’on va recruter. Après, humainement, il faut utiliser son réseau pour savoir les antécédents des joueurs, le caractère des joueurs », avait signifié Dall’Oglio.

Un tournant à venir pour le mercato de Saint-Etienne ?

Face à ces difficultés, Kilmer Sports Ventures pourrait être tenté de revoir sa stratégie de recrutement pour l’AS Saint-Etienne. Un retour à des méthodes plus traditionnelles, en misant sur des joueurs expérimentés et rodés à la Ligue 1, pourrait être envisagé.

Cependant, cette décision aurait des conséquences importantes sur l’identité du club et sur sa politique sportive à long terme. L’avenir de l’AS Saint-Étienne s’écrit aujourd’hui. Les choix qui seront faits lors de ce mercato hivernal auront un impact déterminant sur la suite de la saison et sur les ambitions du club.